Некогда самый масштабный забег Санта-Клаусов в Европе состоялся, но участников было намного меньше
Санты-бегуны. Рождественские дедушки пробежались по улочкам немецкого городка Михендорф. Такое мероприятие традиционное, и его не отметили..
Дата загрузки: 2020-12-10
Санты-бегуны. Рождественские дедушки пробежались по улочкам немецкого городка Михендорф. Такое мероприятие традиционное, и его не отметили даже в условиях карантина. Но участников в этот раз меньше.
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