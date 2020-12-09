Некогда самый масштабный забег Санта-Клаусов в Европе состоялся, но участников было намного меньше Санты-бегуны. Рождественские дедушки пробежались по улочкам немецкого городка Михендорф. Такое мероприятие традиционное, и его не отметили.. Дата загрузки: 2020-12-10

Санты-бегуны. Рождественские дедушки пробежались по улочкам немецкого городка Михендорф. Такое мероприятие традиционное, и его не отметили даже в условиях карантина. Но участников в этот раз меньше.

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