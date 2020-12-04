Экскурсии по городу на инвалидных велоколясках: новая услуга в Колумбии
Тот случай, когда людей с инвалидностью сложно назвать людьми с ограниченными возможностями. Во втором по величине..
Дата загрузки: 2020-12-04
Необычный транспорт для путешествий создал колумбиец Мартин Лондоно. В 18 лет он попал в ДТП и травмировал спинной мозг, из-за чего потерял способность ходить.
Изначально он хотел улучшить свою мобильность. А в прошлом году основал стартап MATT. Его цель – не только позволить людям с ограниченными возможностями свободно путешествовать, но и создать для них новые возможности трудоустройства. Кроме того, на экскурсии приглашают и здоровых людей, чтобы они ощутили, каково это – передвигаться в инвалидном кресле.
[Мартин Лондоно, основатель MATT]:
«MATT – это попытка насладиться этим городом в качестве туриста, рассказать людям про инклюзивность, доступность, универсальный дизайн, а также дать возможность понять, как передвигаются по городу люди в инвалидных колясках».
Мартин объединил коляску с электрическим ручным велосипедом. Такой транспорт заряжается от аккумуляторных батарей и фиксируется с помощью металлических стержней.
Рулевое управление и тормоза – как на обычном велосипеде. А для ускорения нужно просто нажать кнопку. Для экскурсионных туров используют 12 велоколясок.
Уилсон Гусман – один из гидов. В 17 лет потерял ногу. Сегодня проводит экскурсию по паркам Медельина для семи человек.
[Уилсон Гусман, гид]:
«Каждый, кто проехался в этих велоколясках, уезжает с улыбкой. Люди также узнают, каково быть человеком с ограниченными возможностями».
Среди клиентов – Валерия Торо. Работает в туристическом агентстве Медельина и исследует этот маршрут. Хочет включить его в свою программу для иностранных гостей.
[Валерия Торо, туристический агент]:
«Это новый формат, которого я никогда раньше не встречала в туризме. А ведь эта сфера полностью открыта для всех, независимо от их способности передвигаться».
Мартин пытается продвигать свои экскурсии в социальных сетях, а также налаживать партнерские отношения с местными туристическими компаниями. Мечтает, чтобы подобные проекты заработали и в других городах Колумбии, Латинской Америки и США.
Короткая ссылка на эту страницу: