Экскурсии по городу на инвалидных велоколясках: новая услуга в Колумбии

Тот случай, когда людей с инвалидностью сложно назвать людьми с ограниченными возможностями. Во втором по величине..

Тот случай, когда людей с инвалидностью сложно назвать людьми с ограниченными возможностями. Во втором по величине городе Колумбии, Медельине, предлагают экскурсионные туры для тех, кто передвигается на инвалидных колясках и не только.

Необычный транспорт для путешествий создал колумбиец Мартин Лондоно. В 18 лет он попал в ДТП и травмировал спинной мозг, из-за чего потерял способность ходить.

Изначально он хотел улучшить свою мобильность. А в прошлом году основал стартап MATT. Его цель – не только позволить людям с ограниченными возможностями свободно путешествовать, но и создать для них новые возможности трудоустройства. Кроме того, на экскурсии приглашают и здоровых людей, чтобы они ощутили, каково это – передвигаться в инвалидном кресле.

[Мартин Лондоно, основатель MATT]:

«MATT – это попытка насладиться этим городом в качестве туриста, рассказать людям про инклюзивность, доступность, универсальный дизайн, а также дать возможность понять, как передвигаются по городу люди в инвалидных колясках».

Мартин объединил коляску с электрическим ручным велосипедом. Такой транспорт заряжается от аккумуляторных батарей и фиксируется с помощью металлических стержней.

Рулевое управление и тормоза – как на обычном велосипеде. А для ускорения нужно просто нажать кнопку. Для экскурсионных туров используют 12 велоколясок.

Уилсон Гусман – один из гидов. В 17 лет потерял ногу. Сегодня проводит экскурсию по паркам Медельина для семи человек.

[Уилсон Гусман, гид]:

«Каждый, кто проехался в этих велоколясках, уезжает с улыбкой. Люди также узнают, каково быть человеком с ограниченными возможностями».

Среди клиентов – Валерия Торо. Работает в туристическом агентстве Медельина и исследует этот маршрут. Хочет включить его в свою программу для иностранных гостей.

[Валерия Торо, туристический агент]:

«Это новый формат, которого я никогда раньше не встречала в туризме. А ведь эта сфера полностью открыта для всех, независимо от их способности передвигаться».

Мартин пытается продвигать свои экскурсии в социальных сетях, а также налаживать партнерские отношения с местными туристическими компаниями. Мечтает, чтобы подобные проекты заработали и в других городах Колумбии, Латинской Америки и США.

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