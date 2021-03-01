В Гонконге судят 47 активистов за организацию праймериз

Около 1000 человек собрались у суда в Гонконге в преддверии слушания, на котором предстанут 47 продемократических..

Около 1000 человек собрались у суда в Гонконге в преддверии слушания, на котором предстанут 47 продемократических активистов. Их обвиняют в сговоре с целью свержения власти.

Этот судебный процесс стал продолжением кампании по подавлению оппозиции автономного региона КНР с помощью нового закона о нацбезопасности.

47 активистов в июле прошлого года организовали неофициальные праймериз, чтобы выбрать самых сильных кандидатов перед выборами в законодательный орган города. Как утверждает сторона обвинения, эти прймериз были частью плана по свержению правительства.

[активист]:

«Это полное безумие, безумие со стороны властей. Они пытаются запретить людям выражать своё мнение. Они даже используют выборы, чтобы выявить политические взгляды гонконгцев». [протестующий]:

«Они пожертвовали своим будущим ради Гонконга. Возможно, для нас это последний шанс увидеть их или попрощаться с ними. Я буду помнить каждое мгновение встречи с ними».

На скамье подсудимых оказалось 39 мужчин и восемь женщин в возрасте от 23 до 64 лет. Согласно положениям закона, по которому их судят, им грозят длительные сроки вплоть до пожизненного заключения.

Закон о национальной безопасности Пекин принял в регионе напрямую в прошлом году, несмотря на протесты оппозиции и осуждение со стороны правительств многих западных стран. Он позволяет арестовывать людей по размытым обвинениям в сговоре с иностранными силами, терроризме и сепаратизме. При этом задержать могут не только граждан КНР, но и любой другой страны. Всех обвиняемых также могут отправить для суда в материковую часть Китая.

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