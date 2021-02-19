Морская птица из-за урагана оказалась в пустыне Техаса

Эта морская птица привыкает к новому временному месту жительства. Недавний сильный ураган, который обрушился на западные..

[Виктория Милн, главный ветеринар зоопарка Эль-Пасо]:

«Пеликанообразные здесь практически не встречаются. Их раньше очень редко видели в Западном Техасе и Нью-Мексико. Обычно они обитают в тропических зонах у океана».

Эта морская птица привыкает к новому временному месту жительства. Недавний сильный ураган, который обрушился на западные регионы США, перенёс этого большого фрегата в пустынный регион штата Техас.

Птицу нашёл местный житель. Затем передал её в центр реабилитации, откуда она попала в местный зоопарк.

Осмотрев гостя, ветеринары пришли к выводу, что с ним всё в порядке.

[Виктория Милн, главный ветеринар зоопарка Эль-Пасо]:

«Мы не обнаружили никаких серьезных травм. Не похоже, чтобы у неё были сломаны кости или есть какие-то серьёзные проблемы с мышцами или суставами. Скорее всего, она просто сильно устала от того, что её унесло туда, куда она не собиралась лететь. В итоге она не смогла найти безопасного места и добыть пищу».

Сотрудники зоопарка точно не смогут определить, откуда птицу принесло. Но как только она наберётся сил и окрепнет, её планируют доставить на тропические острова Флорида-Кис на юго-востоке США. Там обитают и другие большие фрегаты.

Сейчас как раз подыскивают пилота со своим самолётом, который смог бы подкинуть птицу во Флориду.

Непонятно, угадали ли ветеринары с родиной птицы, но однозначно там в окружении сородичей ей будет веселее.

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