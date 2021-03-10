ООН осудила убийство филиппинских активистов в ходе обысков в их домах
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило недавнее убийство на Филиппинах девяти активистов во время..
Дата загрузки: 2021-03-10
Согласно информации, которую получило УВКПЧ ООН, в 3:15 утра в воскресенье в ходе совместных военных и полицейских операций были убиты восемь мужчин и одна женщина.
[Равина Шамдасани, спикер УВКПЧ ООН]:
«Эти убийства говорят об эскалации насилия в отношении правозащитников, их запугивания и преследований, а также навешивания на них ярлыков. В прошлом правозащитников объявляли тайными членами вооруженного крыла Коммунистической партии на Филиппинах».
Правозащитные организации обвиняют президента Филиппин Родриго Дутерте в дом, что он стимулирует нападки на активистов и пытается заглушить голоса недовольных.
Само же правительство страны говорит, что активисты погибли в ходе абсолютно законных операций. При этом оно обещает провести тщательное расследование.
[Равина Шамдасани, спикер УВКПЧ ООН]:
«Зафиксированы серьёзные несоблюдения надлежащей правовой процедуры при проведении полицейских операций и практически полная безнаказанность за применение летальной силы полицией и военными. Мы настоятельно призываем полицию принять срочные меры и не допускать применения чрезмерной силы, приводящей к гибели людей во время операций правоохранителей».
Правозащитные группы говорят, что убитые в ходе рейдов люди были активистами, а не боевиками. За два дня до инцидента Дутерте сказал силам безопасности, что они могут убивать коммунистических повстанцев, если с ними возникнет вооружённое столкновение.
Эти операции напоминают прошлую кампанию Дутерте против наркотиков. Тогда в ходе рейдов также погибло много людей. При этом полиция говорила, что все эти люди были вооружены и оказывали сопротивление.
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