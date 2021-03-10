ООН осудила убийство филиппинских активистов в ходе обысков в их домах

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило недавнее убийство на Филиппинах девяти активистов во время..

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило недавнее убийство на Филиппинах девяти активистов во время рейдов полиции. Власти выдали ордеры на обыски в их домах, подозревая, что они являются членами повстанческих маоистских группировок.

Согласно информации, которую получило УВКПЧ ООН, в 3:15 утра в воскресенье в ходе совместных военных и полицейских операций были убиты восемь мужчин и одна женщина.

[Равина Шамдасани, спикер УВКПЧ ООН]:

«Эти убийства говорят об эскалации насилия в отношении правозащитников, их запугивания и преследований, а также навешивания на них ярлыков. В прошлом правозащитников объявляли тайными членами вооруженного крыла Коммунистической партии на Филиппинах».

Правозащитные организации обвиняют президента Филиппин Родриго Дутерте в дом, что он стимулирует нападки на активистов и пытается заглушить голоса недовольных.

Само же правительство страны говорит, что активисты погибли в ходе абсолютно законных операций. При этом оно обещает провести тщательное расследование.

[Равина Шамдасани, спикер УВКПЧ ООН]:

«Зафиксированы серьёзные несоблюдения надлежащей правовой процедуры при проведении полицейских операций и практически полная безнаказанность за применение летальной силы полицией и военными. Мы настоятельно призываем полицию принять срочные меры и не допускать применения чрезмерной силы, приводящей к гибели людей во время операций правоохранителей».

Правозащитные группы говорят, что убитые в ходе рейдов люди были активистами, а не боевиками. За два дня до инцидента Дутерте сказал силам безопасности, что они могут убивать коммунистических повстанцев, если с ними возникнет вооружённое столкновение.

Эти операции напоминают прошлую кампанию Дутерте против наркотиков. Тогда в ходе рейдов также погибло много людей. При этом полиция говорила, что все эти люди были вооружены и оказывали сопротивление.

Короткая ссылка на эту страницу: