Санта-Клаус: «Нужно соблюдать все рекомендации»

Деревня Санта-Клауса в финском Рованиеми за Полярным кругом в это время года обычно полна посетителей. Однако..

Деревня Санта-Клауса в финском Рованиеми за Полярным кругом в это время года обычно полна посетителей. Однако пандемия COVID отпугнула многих гостей. Тех, кто всё-таки приехал, Санта встречает за перегородкой из оргстекла.

Несмотря на трудности 2020 года, Санта-Клаус в своём рождественском послании убеждает детей и взрослых, что подготовка к празднику идёт хорошо.

Он также призвал всех следовать карантинным правилам.

[Санта-Клаус]:

«Здравствуйте. Некоторые дети немного беспокоятся о приближающемся Рождестве из-за особой ситуации в мире. Я могу сказать вам, что все приготовления здесь, за Полярным кругом в Лапландии, идут очень хорошо. Но мы все должны быть послушными и добрыми, нужно соблюдать все рекомендации и правила социального дистанцирования. Нужно найти новые способы поддерживать контакт с друзьями, родственниками и любимыми».

Обычно деревню в преддверии Рождества спешат посетить тысячи гостей. Они хотят увидеть Санту до того, как он сядет в сани, запряжённые северными оленями, и отправится в путешествие по всему миру.

[Юкка Хильден, посетитель]:

«Я постоянный посетитель. Уже много лет добиваюсь исключения из списка непослушных детей». [Том, посетитель]:

«Были здесь до этого один раз, когда младший был маленьким. Но тогда было намного больше людей и очередей».

Почта Санты, где работают эльфы, снова получила тысячи писем от детей. Включая и тех, кто не смог приехать лично из-за пандемии.

Но некоторым это всё же удалось.

[Нико, посетитель]:

«Думаю, мне повезло».

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