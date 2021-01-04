«Умное» зеркало помогает тренироваться и соблюдать дистанцию
Нужна помощь в выполнении сложных тренировочных движений? Ответ можно найти в собственном отражении. Новое «умное» зеркало,..
Дата загрузки: 2021-01-05
Новое «умное» зеркало, разработанное на Тайване, использует 3D-камеру для наблюдения за тренировками клиентов, а также обеспечивает индивидуальную обратную связь.
[Дэнни Чан, директор по маркетингу компании-разработчика]:
«Этот модуль обнаруживает суставы на человеческом скелете. И когда пользователи совершают движения руками и ногами или поворачивают своё тело, компьютерная программа определяет, правильно ли выполняются движения».
«Умное» зеркало также помогает соблюдать социальную дистанцию на фоне пандемии.
[Джейсон Ло, директор компании-разработчика]:
«Во время COVID-19, думаю, самое важное – не соприкасаться с другими людьми. Можно использовать это зеркало на работе или дома».
Устройство работает через приложение на смартфоне. Пользователи могут посмотреть различное видео, связанное с тренировками.
[Джейсон Ло, директор компании-разработчика]:
«Это зеркало действительно может помочь многим, потому что есть много разных видов тренировок: от кардио до йоги. И люди любого возраста найдут те упражнения, которые им нравятся»
Местный бейсболист уже оценил преимущества зеркала.
[Чэн Чунсю, бейсболист]:
«Когда работаешь с тренером на бейсбольном поле, то иногда не знаешь, как сделать некоторые движения, делаешь ошибки. Но с этим зеркалом такого не происходит, поскольку видишь своё отражение».
«Умное» зеркало стоит около 1800 долларов США. При этом также нужна подписка на различный контент в приложении. Она обойдётся примерно в 17 долларов в месяц.
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