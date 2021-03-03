В Германии автобусы оборудуют фильтрами, которые уничтожают вирусы
В баварском городе Ной-Ульм решили защитить людей от заражения коронавирусом в автобусах. Немецкая компания EvoBus разработала..
Дата загрузки: 2021-03-03
[Александер Цайзер, инженер компании EvoBus]:
«У нас есть новый активный фильтр. Он прогрессивный и фильтрует 99% аэрозолей – мельчайших частиц размером до 0,3 микрометра».
На фильтрах есть слой, пропитанный фруктовой кислотой. При контакте с ним вирусы погибают. Новой системой фильтрации оборудовали уже два автобуса.
[Юрген Хиппин, сотрудник компании EvoBus]:
«Система устроена так, что воздух поступает сверху и втягивается внизу, проходя мимо пассажиров. Перекрёстной вентиляции нет, поэтому наша система оптимальна. Скорость воздухообмена в автобусе составляет от двух до четырёх минут. Это означает, что не дольше, чем за четыре минуты в автобусе полностью обновляется воздух».
Сотрудники компании надеются, что новые фильтры помогут вернуть пассажиров. Пока автобусы ходят почти пустые.
[пассажирка]:
«Будет здорово, если везде установят фильтры, защищающие от коронавируса».
[пассажир]:
«Это очень хорошая идея, замечательная».
[пассажирка]:
«Если это поможет, если фильтр защитит, то я это поддерживаю. Глазами не видно, как фильтруется воздух, но думаю, идея хорошая».
К концу года новыми фильтрами оборудуют все городские автобусы марок Mercedes-Benz и Setra.
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