В Германии автобусы оборудуют фильтрами, которые уничтожают вирусы

В баварском городе Ной-Ульм решили защитить людей от заражения коронавирусом в автобусах. Немецкая компания EvoBus разработала..

[Александер Цайзер, инженер компании EvoBus]:

«У нас есть новый активный фильтр. Он прогрессивный и фильтрует 99% аэрозолей – мельчайших частиц размером до 0,3 микрометра».

В баварском городе Ной-Ульм решили защитить людей от заражения коронавирусом в автобусах. Немецкая компания EvoBus разработала специальные высокоэффективные фильтры.

На фильтрах есть слой, пропитанный фруктовой кислотой. При контакте с ним вирусы погибают. Новой системой фильтрации оборудовали уже два автобуса.

[Юрген Хиппин, сотрудник компании EvoBus]:

«Система устроена так, что воздух поступает сверху и втягивается внизу, проходя мимо пассажиров. Перекрёстной вентиляции нет, поэтому наша система оптимальна. Скорость воздухообмена в автобусе составляет от двух до четырёх минут. Это означает, что не дольше, чем за четыре минуты в автобусе полностью обновляется воздух».

Сотрудники компании надеются, что новые фильтры помогут вернуть пассажиров. Пока автобусы ходят почти пустые.

[пассажирка]:

«Будет здорово, если везде установят фильтры, защищающие от коронавируса». [пассажир]:

«Это очень хорошая идея, замечательная». [пассажирка]:

«Если это поможет, если фильтр защитит, то я это поддерживаю. Глазами не видно, как фильтруется воздух, но думаю, идея хорошая».

К концу года новыми фильтрами оборудуют все городские автобусы марок Mercedes-Benz и Setra.

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