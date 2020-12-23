Прощай, Гонконг: история одной семьи

Каждый Праздник середины осени Аса Лай и её дочери выпекали лунные пряники для многочисленных родственников. В..

Каждый Праздник середины осени Аса Лай и её дочери выпекали лунные пряники для многочисленных родственников. В этом году они сделали это в последний раз в своём доме в Гонконге. Семья решила перебраться на постоянное жительство в Шотландию.

Принять такое решение было непросто. Однако Аса и её муж Вилли беспокоятся о будущем своих детей. Они говорят, что принятый недавно закон о национальной безопасности лишил жителей региона их прав.

[Вилли Лай, житель Гонконга]:

«Мы не уезжаем непосредственно из-за политики. Мы уезжаем, поскольку политика начала влиять на нашу жизнь. Мы уезжаем из Гонконга, поскольку это уже не идеальное место для будущего наших детей».

В прошлом году Аса и Вилли были полны надежд, что город получит больше демократических свобод. В июне они вместе с детьми приняли участие в двухмиллионном марше, призвав власти провести реформы.

Однако правительство не откликнулось на призывы людей. Вместо этого полиция арестовала около 10 тысяч человек, обвинив их в организации незаконных собраний либо участии в них.

[Вилли Лай, житель Гонконга]:

«Если молодёжь боится выражать свой голос, то это неподходящее место. Лучшее, что я могу сделать для детей – отвезти их в более подходящую среду. Это очень грустно. Но только так я смогу им помочь».

Гонконг – бывшая британская колония. В 1997 году её передали под управление КНР, где правит компартия. Пекин подписал договор, согласно которому регион не менее 50 лет должен пользоваться автономией, а также демократическими правами и свободами. Для этого даже создали особую форму управления «Одна страна – две системы».

Однако многие годы жители Гонконга непрестанно жаловались на то, что Пекин постепенно лишает их свобод и всё больше захватывает контроль над гражданским обществом.

Недавно, после принятия закона о нацбезопасности, тысячи жителей региона поспешили мигрировать в другие страны.

[Вилли Лай, житель Гонконга]:

«Разве это тот же Гонконг, который мы знали? Разница огромна. Его всё больше не узнать».

Теперь семья Вилли покидает свою комфортную жизнь и отправляется в неизвестность.

[Аса Лай, жительница Гонконга]:

«Этот дом мы выстрадали. Вместе переживали взлёты и падения. Особенно в последние годы, когда родился наш третий ребёнок, было сложно. Надеюсь, мы сможем преодолеть все трудности в будущем».

Три дня на сборы. И вот семья уже едет в аэропорт.

[Аса Лай, жительница Гонконга]:

«Я немного переживаю. Это не то же самое чувство, когда едешь в отпуск. Мы едем в незнакомое место. Кто знает, какие трудности нас ждут».

Но для них это пока не прощание. Они надеются, что скоро приедут к родственникам в гости.

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