Дональд Трамп отправил пакет помощи пострадавшим от COVID на доработку

[Дональд Трамп, президент США]:

«Закон включает более пяти тысяч страниц, и в Конгрессе его никто не читал из-за его длины и сложности. Его называют пакетом помощи на фоне COVID. Однако он не имеет почти никакого отношения к COVID».

Президент Дональд Трамп отправил пакет финансовой помощи пострадавшим от пандемии COVID-19 на доработку. В своём видеообращении он раскритиковал документ, который стал самым длинным законом в истории США. Он также отметил, что Конгресс утвердил ненужные траты, при этом выделил на выплаты простым американцам всего по 600 долларов.

По словам президента, сотни миллионов долларов в законе выделены на армию Египта, Камбоджу и Мьянму, «гендерные программы» в Пакистане и многие другие страны. Ещё миллионы долларов планировали выделить Центру исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, который пока не работает, а также Национальной галерее и Смитсоновскому институту. Наконец, миллионы долларов пошли бы на борьбу с нашествием карпов в Великих озёрах и строительные проекты ФБР.

На каждого незаконного мигранта, пребывающего в стране, была заложена помощь в размере до 1800 долларов. При этом на каждого американца – в три раза меньше. Дональд Трамп потребовал, чтобы гражданам страны выделили по 2000 долларов.

[Дональд Трамп, президент США]:

«На фоне всех бесполезных трат пакет помощи объёмом 900 миллиардов долларов предоставляет трудолюбивым американцам всего по 600 долларов помощи. Однако этого недостаточно, особенно для малого бизнеса, в частности, владельцев ресторанов, которые очень сильно пострадали».

Он также призывал Конгресс избавиться от ненужных пунктов.

[Дональд Трамп, президент США]:

«В противном случае принимать пакет помощь будет следующая администрация. И возможно этой администрацией буду я, и мы его примем. Спасибо».

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что готова вынести поправки Трампа на голосование. Однако отметила, что на изучение всех 5000 страниц потребуется время.

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