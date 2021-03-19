Афганец, не получив статус беженца в ЕС, стал успешным фермером на родине

Афганец Расул бережно собирает вёшенки на своей ферме в Кабуле. Каждый день он поставляет на рынки..

Афганец Расул бережно собирает вёшенки на своей ферме в Кабуле. Каждый день он поставляет на рынки 30 килограммов грибов. Таким бизнесом мужчина занялся два года назад. Этому предшествовала неудачная попытка получить убежище в Европе.

Сначала Расул уехал в Москву. Это было в 2012-м.

[Расул Резаи, фермер]:

«Первые два года я работал в ресторане. Но там было очень трудно, поэтому друг привёл меня на грибную ферму. Я устроился туда и научился выращивать грибы и получать их семена».

В 2016 году афганец подал заявку на получение статуса беженца в Евросоюзе, но ему отказали. Мужчина вернулся в Афганистан и пошёл работать продавцом.

[Расул Резаи, фермер]:

«Однажды у меня возникла идея создать грибную ферму. И я подумал: раз у меня есть опыт в этом деле, то почему бы не попробовать?»

Расул сначала выращивал грибы прямо в одной из комнат дома. Каждый день собирал до пяти килограммов вёшенок. Сейчас у него есть специальное помещение, и масштабы бизнеса увеличились.

В последнее время афганцы всё охотнее покупают вёшенки.

[торговец]:

«Я начал продавать грибы месяц назад, и с каждым днём их покупают всё больше. Я продаю от семи до десяти килограммов грибов в день».

Вёшенки считаются ценным диетическим продуктом. По содержанию белка и составу аминокислот эти грибы близки к мясу и молоку. Они также богаты минеральными веществами и углеводами.

[покупатель]:

«Грибы очень вкусные, и сейчас люди интересуются ими больше, чем в прошлом, поскольку грибы полезны для здоровья».

Афганский фермер зарабатывает примерно 60 долларов в день и с оптимизмом смотрит в будущее. Он также надеется побудить других фермеров выращивать вёшенки и уже продаёт семена всем желающим заняться этим делом.

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