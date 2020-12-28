Трамп договорился с Конгрессом и подписал бюджет и пакет финансовой помощи

Дональд Трамп в воскресенье подписал бюджет и пакет помощи пострадавшим от пандемии общим объёмом два триллиона 300 миллиардов долларов. Перед этим он достиг соглашения с Конгрессом по поводу выплат американцам, Раздела 230 и фальсификаций на выборах.

Подписание закона означает, что так называемого «шатдауна» правительства не будет, а также что 900 миллиардов долларов выделят на поддержку компаний и граждан в условиях эпидемии.

Ранее в канун Рождества Трамп отказался подписывать документ, который стал самым длинным в истории страны законом, и который большинством голосов утвердили обе палаты Конгресса. Объём документа превышал 5000 страниц. В нём были пункты, с которыми президент был не согласен. Во-первых, на помощь простым американцам выделяли по 600 долларов. Дональд Трамп призвал, чтобы разовые выплаты увеличили до 2000 долларов. И Конгресс уже пообещал проголосовать за этот пункт ещё раз.

Также Трамп был несогласен с необоснованно высокими и ненужными тратами. Так, в законе сотни миллионов долларов выделяли Мьянме, Бангладеш, Пакистану и другим странам. В связи с этим президент сказал, что задействует Акт о контроле за исполнением бюджета 1974 года. В его рамках он направит Конгрессу список трат, которые он хотел бы сократить, с причинами и обоснованием. Конгресс также пообещал, что рассмотрит все предложения.

Кроме того, законодательный орган сказал, что ещё раз вынесет на голосование вопрос об отмене Раздела 230, который предоставляет правительственную защиту для крупных технологических компаний, таких как Google и Facebook. Трамп уже давно говорит о том, что этот закон нужно отменить, поскольку он позволяет интернет-гигантам проводить цензуру в сети.

И наконец, Конгресс договорился с президентом, что рассмотрит многочисленные свидетельства махинаций на выборах 3 ноября. Так, Трамп отметил, что Сенат уже начинает расследование.

Несмотря на то, что крупные СМИ в США объявили победителем на выборах Джо Байдена, команда Трампа считает, что собрала достаточно доказательств фальсификаций, чтобы изменить исход гонки.

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