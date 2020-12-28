Санта-Клаусы устроили прогулку на SUP-бордах в Адриатическом море

Полтора десятка Санта-Клаусов скользят на SUP-бордах по водной глади Адриатического моря. Они совершают рождественскую прогулку у..

Полтора десятка Санта-Клаусов скользят на SUP-бордах по водной глади Адриатического моря. Они совершают рождественскую прогулку у западного побережья полуострова Истрия в Хорватии.

Сапсёрфингисты считают, что это самый лучший способ провести праздник. К тому же во время прогулки они собирают деньги для нуждающихся.

[Тихана Тшуровичь, организатор]:

«Мы собрались здесь, потому что это наша традиция. Мы оказываем гуманитарную помощь пожилым людям в городе Пула. Мы сочетаем свою любовь к SUP-бордам с благотворительностью, поскольку праздники – это время подарков. Не все могут позволить себе хорошо провести Рождество и Новый год».

Заплыв Санта-Клаусов на SUP-бордах проводят уже третий год. В этот раз его планировали отменить из-за пандемии, но всё же не стали. Гребцы держатся на расстоянии друг от друга, поэтому не боятся заразиться коронавирусом.

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