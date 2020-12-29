В американском городке началось духовное возрождение после крупной вспышки COVID

В июне этого года небольшой городок Ноэль на Среднем Западе США пережил всплеск заболеваемости COVID-19. Среди..

В июне этого года небольшой городок Ноэль на Среднем Западе США пережил всплеск заболеваемости COVID-19. Среди всего 1800 местных жителей выявили сотни заболевших. В основном, это работники одной продуктовой фабрики.

Однако это не загнало людей в депрессию. Наоборот, в Ноэле наблюдается духовное возрождение.

[Джошуа Маннинг, пастор]:«Когда в ваш город приходит бедствие, когда приходит COVID и убивает соседа, с которым всю жизнь живёшь бок о бок; когда COVID убивает дедушку твоей жены; когда COVID убивает одного из лучших друзей – пастора, который служил до тебя – даже в этом случае Бог самый великий».

Многие сотрудники фабрики – прихожане этой церкви, а также четырёх других конгрегаций. Когда эпидемия только грянула в марте, церковь закрыли. Однако поскольку случаев было мало, её снова открыли для проведения небольших служб.

Вторая волна ударила по городу летом.

[Еи Мин У, местный житель]:«Ни у одной семьи не было негативного результата. В каждой семье кто-то заболел».

По мере того как город продолжает выходить из коронавирусного кризиса, люди всё больше заряжаются оптимизмом.

[Джошуа Маннинг, пастор]:«В каком-то смысле у нас ситуация лучше, чем в других регионах страны, поскольку вирус очень быстро распространился в короткий период времени. И эффект не был только негативным. Людей намного больше начало тянуть к духовному росту, чем до эпидемии».

Кстати, название самого городка Ноэль с французского переводится как Рождество или рождественский гимн.

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