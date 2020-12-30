На передовой противостоянию COVID: один день из жизни медсестры

Как и тысячи медсестёр по всему миру, иранка Сомайе Хоссейнзаде провела первые 40 дней пандемии вдали..

Как и тысячи медсестёр по всему миру, иранка Сомайе Хоссейнзаде провела первые 40 дней пандемии вдали от своей семьи. Она была на передовой противостояния COVID в одном из отделений интенсивной терапии в больнице Тегерана.

Число госпитализаций каждый день росло, поэтому медики работали сверхурочно и без выходных.

Сомайе описывает первые месяцы пандемии как военное время, когда пациенты массово умирали, включая пожилых и беременных.

[Сомайе Хоссейнзаде, медсестра]:

«Конечно, самым тяжёлым было видеть рост смертности от коронавируса. Каждый раз, когда кто-то умирал, мы понимали, что это чей-то родственник, нам казалось, как-будто мы сами теряли близкого человека. Особенно тяжело было, когда заражались и умирали беременные».

Многие коллеги Сомайе тоже заразились.

[Салех Ашенайе, сотрудница больницы]:

«Когда заразилась, то использовала кислородный баллон дома,. Через несколько дней симптомы начали проявляться у мужа. Я привезла его сюда на лечение. К сожалению, ещё через неделю заразилась моя 12-летняя дочь».

В пик разгара эпидемии Сомайе не приезжала домой, чтобы не заразить близких. Общалась с ними только по видеосвязи.

Хотя эпидемия уже пошла на спад, Сомайе по-прежнему принимает все меры предосторожности. В палату к коронавирусным пациентам заходит только в защитной одежде. Живёт уже дома. Но перед тем как встретиться с родными, переодевается и тщательно моет руки.

[Затолла Найери, муж Сомайе]:

«Конечно, страх заразиться был. На самом деле я заразился, жена обо мне заботилась, и я поправился. Это очень тяжёлая и опасная болезнь, я испытал всю её боль. В начале пандемии мы отправили нашу дочь в другое место. Но потом привезли обратно, когда обстановка стала немного лучше».

Медсестра говорит, что семья стала для неё большой поддержкой.

[Сомайе Хоссейнзаде, медсестра]:

«Мои главные мотиваторы – это мой муж, мои родители, а также сестра и брат. Настало время помогать людям и прилагать все усилия, чтобы взять болезнь под контроль. Слава Богу, у меня проблем с этим не было».

Министерство здравоохранения Ирана сообщает, что коронавирусом заразилось около 60% иранских медсестёр. В целом страна – одна из наиболее пострадавших на Ближнем Востоке. Здесь выявили более миллиона 200 тысяч заболевших. Умерло от болезни более 54 тысяч человек.

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