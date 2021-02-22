Около 130 тысяч фермеров вышли на протест против аграрной реформы

Около 130 тысяч фермеров и работников фермерских хозяйств собрались в городе Барнала на севере индийского штата..

Около 130 тысяч фермеров и работников фермерских хозяйств собрались в городе Барнала на севере индийского штата Пенджаб. Это очередной масштабный протест против против аграрной реформы правительства Нарендры Моди. Его также можно назвать подготовкой к масштабной акции, которую профсоюзы созывают на 27 февраля в столице Нью-Дели.

Протесты продолжаются с сентября прошлого года, когда представили новые законы. Фермеры требуют их отменить, поскольку опасаются, что это лишит их доходов и будет на руку большим корпорациям.

Моди объявил, что готов отложить принятие реформы. Однако фермеры требуют отказаться от неё полностью.

[Джогиндер Уграхан, лидер протеста]:

«Мы приехали сюда, чтобы рассказать фермерам Пенджаба о движении в Дели. Мы пришли рассказать о том, что происходит, и что произойдёт потом, а также рассказать им чего мы достигли и чего ещё достигнем». [Балджидер Сингх, фермер]:

«Наша цель в том, чтобы правительство Моди отменило эти чёрные законы. У людей должна быть возможность покупать еду».

Согласно реформе, фермеры смогут продавать свою продукцию по рыночной цене не посредникам, а сразу частным игрокам: супермаркетам, частным магазинам и сельхозпредприятиям.

При этом фермеры опасаются, что эта реформа приведёт к закрытию государственных оптовых рынков, где их продукцию покупали по гарантированной цене.

Профсоюзы и правительство уже провели несколько раундов переговоров, но пока к согласию прийти не удалось. Фермеры говорят, что будут протестовать до тех пор, пока законы полностью не отменят.

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