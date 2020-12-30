На Таймс-Сквер испытали конфетти на летучесть
На Таймс-Сквер в Нью-Йорке испытали конфетти на летучесть. Разноцветные бумажки разбросают здесь в канун Нового года,..
Дата загрузки: 2020-12-30
[туристка из Флориды]:
«Это было удивительно и очень красочно. Мне понравилось».
В Нью-Йорке ветрено, поэтому конфетти долго кружат в воздухе.
[Джеффри Штраус, президент компании Countdown Entertainment]:
«Это самый лучший результат, который у нас когда-либо был. Конфетти по-прежнему летает над Таймс-Сквер. Оно будет летать ещё несколько часов, как раз этого мы и добивались».
В канун Нового года над Таймс-Сквер разбросают тонну разноцветных бумажек. Обычно праздничная церемония привлекает миллион гостей. Однако в этом году мероприятие будет безлюдным. Его покажут по телевидению и онлайн.
Многие американцы также планируют праздновать Новый год дома в небольшом кругу семьи.
Короткая ссылка на эту страницу: