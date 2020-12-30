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На Таймс-Сквер испытали конфетти на летучесть

На Таймс-Сквер испытали конфетти на летучесть

На Таймс-Сквер в Нью-Йорке испытали конфетти на летучесть. Разноцветные бумажки разбросают здесь в канун Нового года,..

Дата загрузки: 2020-12-30

На Таймс-Сквер в Нью-Йорке испытали конфетти на летучесть. Разноцветные бумажки разбросают здесь в канун Нового года, и они должны хорошо и долго парить в воздухе.

[туристка из Флориды]:
«Это было удивительно и очень красочно. Мне понравилось».

В Нью-Йорке ветрено, поэтому конфетти долго кружат в воздухе.

[Джеффри Штраус, президент компании Countdown Entertainment]:
«Это самый лучший результат, который у нас когда-либо был. Конфетти по-прежнему летает над Таймс-Сквер. Оно будет летать ещё несколько часов, как раз этого мы и добивались».

В канун Нового года над Таймс-Сквер разбросают тонну разноцветных бумажек. Обычно праздничная церемония привлекает миллион гостей. Однако в этом году мероприятие будет безлюдным. Его покажут по телевидению и онлайн.

Многие американцы также планируют праздновать Новый год дома в небольшом кругу семьи.
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