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Искусство во имя мечты: юноша-инвалид рисованием зарабатывает на экзоскелет

Искусство во имя мечты: юноша-инвалид рисованием зарабатывает на экзоскелет

Любовь к рисованию помогает юноше-инвалиду из Санкт-Петербурга приблизить исполнение мечты. Он хочет научиться ходить с помощью..

Дата загрузки: 2020-12-30

Любовь к рисованию помогает юноше-инвалиду из Санкт-Петербурга приблизить исполнение мечты. Он хочет научиться ходить с помощью экзоскелета. Молодой человек зарабатывает на него, продавая платки, расписанные в технике эбру.
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