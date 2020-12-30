Искусство во имя мечты: юноша-инвалид рисованием зарабатывает на экзоскелет
Любовь к рисованию помогает юноше-инвалиду из Санкт-Петербурга приблизить исполнение мечты. Он хочет научиться ходить с помощью..
Дата загрузки: 2020-12-30
Любовь к рисованию помогает юноше-инвалиду из Санкт-Петербурга приблизить исполнение мечты. Он хочет научиться ходить с помощью экзоскелета. Молодой человек зарабатывает на него, продавая платки, расписанные в технике эбру.
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