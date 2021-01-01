Как встречали 2021-й год в крупных городах мира

Мир распрощался с катастрофическим 2020 годом и вошёл в 2021-й в надежде на лучшее. Во многих..

Мир распрощался с катастрофическим 2020 годом и вошёл в 2021-й в надежде на лучшее. Во многих странах новогодние фейерверки прошли без привычных толп зрителей.

Начнём по-традиции с Новой Зеландии и Австралии, куда Новый год приходит в первую очередь.

Это новозеландский Окленд. Здесь главный фейерверк был на 328-метровой башне Скай-тауэр.

А это австралийский Сидней. Пиротехнику взрывают над знаменитым Оперным театром. Так делают каждый год. Но в этот раз улицы вокруг почти безлюдны. Находиться там можно было лишь в случае бронирования столика в ресторане или номера в отеле.

В столице Тайваня Новый год встретили у высочайшего небоскрёба страны – башни Тайбэй 101. Но людей меньше, чем обычно, из-за карантинных ограничений.

А в Гонконге фейерверки из-за пандемии вообще отменили. Здесь нельзя собираться больше двух человек, а в 6 вечера должны закрываться все бары и рестораны.

А во вьетнамском Ханое о соцдистанцировании не вспоминали. Тысячи человек собрались в центре, чтобы встретить 2021 год.

В Дубае пиротехнику взрывали на самом высоком здании мира – небоскрёбе «Бурдж-Халифа». Здесь для соблюдения дистанции на дорогах нарисовали ограничительные линии.

В Москве фейерверки взрывали над закрытой Красной площадью.

[житель Москвы]:

«Свершения всех желаний, надежды на успех, надежды на какую-то новизну, обновление, чтобы в стране всё было хорошо. Самое главное, чтобы был мир. С Новым годом всех».

В Афинах салют по-традиции был над Акрополем. Однако зрителей почти нет, поскольку в стране продолжает действовать ночной комендантский час.

В Берлине фейерверки запретили. Но многие попытались запускать их с балконов домов. Из-за этого в столице в новогоднюю ночь было необычно много вызовов пожарных.

И, наконец, – Нью-Йорк, который встречает Новый год одним из последних. Знаменитый хрустальный шар опускается под финальный отсчёт посреди почти пустых улиц.

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