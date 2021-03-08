Аргентина ослабляет карантин, а Бразилия ужесточает

Ситуация с коронавирусом в двух южноамериканских странах – Бразилии и Аргентине – диаметрально противоположные. В прошлом..

Ситуация с коронавирусом в двух южноамериканских странах – Бразилии и Аргентине – диаметрально противоположные.

В прошлом году в Буэнос-Айресе ввели один из самых жёстких «локдаунов» в регионе. Теперь же в город возвращается ночная жизнь, поскольку карантинные ограничения ослабляют.

После года закрытия возобновил концерты знаменитый оперный театр Колон. Некоторые музыканты всё равно решили обезопаситься и надели на концерт маски.

Правительство Аргентины разрешило ресторанам и барам закрываться позже. Также с начала месяца работают кинотеатры.

[Клаудио Мендес, менеджер кинотеатра]:

«Для кинотеатров это был год полнейших убытков. Потери в выручке от продажи билетов в Аргентине составили около 120 миллионов долларов».

Между тем, в бразильском штате Сан-Паулу ввели частичный «локдаун» из-за роста числа случаев коронавируса. В Рио-де-Жанейро среди прочих ограничений также действует ночной комендантский час.

Впрочем, на пляжах Рио отдыхающие есть. Местные жители надеются, что станет лучше.

[житель Рио-де-Жанейро]:

«Думаю, обстановка стабилизируется. Киоски закрыты, торговцев нет, магазины на пляже тоже не работают. Пляж стал прекрасным, удивительным».

В Бразилии выявили более 11 миллионов случаев коронавируса. Более 265 тысяч человек скончалось. При этом в сутки регистрируют до 80 тысяч новых заболевших. Это примерно на 10 тысяч больше, чем на пике первой волны в августе.

В Аргентине заболело более двух миллионов 100 тысяч человек. Умерло почти 53 тысячи аргентинцев.

Короткая ссылка на эту страницу: