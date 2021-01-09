«Карантинный» телевизор и пульт на солнечных батареях: новинки от Samsung

В преддверии выставки технологий CES, которая в этом году пройдёт онлайн из-за пандемии, южнокорейская компания Samsung..

В преддверии выставки технологий CES, которая в этом году пройдёт онлайн из-за пандемии, южнокорейская компания Samsung представила свои новейшие телевизионные продукты.

Изюминкой стал новый телевизор Neo QLED, который был оптимизирован для зрителей, сидящих на карантине. Так, в него встроен домашний фитнес-тренер, работающий на искусственном интеллекте. Он может отслеживать и анализировать осанку человека в реальном времени.

Также с помощью этого телевизора можно делать групповые видеозвонки. На экране появится до пяти человек с использованием функции Google Duo. Также можно одновременно позвонить 32 абонентам.

[Пол Грей, эксперт по цифровым технологиям]:

«Телевизионные бренды, конечно, выпускают смарт-телевизоры уже более десяти лет, но они по-прежнему сосредоточены на таких функциях телевизора, как экран и звук. И внезапно они осознали, что телевизор – это программная платформа».

Компания объявила, что в Neo QLED используется новая технология отображения, называемая квантовой матрицей. Она помогает сделать тёмные области темнее, а светлые – ярче.

Во время онлайн-презентации Samsung также показала новый пульт управления на солнечных батареях. Его можно заряжать от дневного света, света ламп, а также через USB.

[Лаура Канг, представительница Samsung]:

«Исходя из среднего срока службы телевизора, который составляет около семи лет, это спасает окружающую среду более чем от 99 миллионов батареек. Также значительно сокращаются выбросы углекислого газа».

Четырёхдневная выставка CES-2021 начинается 11 января. В ней примут участие более тысячи компаний, включая Samsung, LG, IBM, Intel, Mercedes-Benz и Audi.

Короткая ссылка на эту страницу: