В крупнейшем городе Новой Зеландии сняли все карантинные ограничения

В Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии – сняли все карантинные ограничения. В предыдущие две недели здесь не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. О решении правительства сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн.

[Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии]:

«До этого в Окленде шесть дней действовал второй уровень опасности, а перед этим на семь дней был объявлен третий уровень опасности. Это сделали в связи с февральской вспышкой, когда в Окленде выявили 15 случаев заболевания».

В Оклендской агломерации живёт один миллион 700 тысяч человек. В феврале власти ввели режим изоляции. Разрешалось выходить из дома только на работу, за продуктами или по неотложным делам. Въезд и выезд из города закрыли, отменили школьные уроки и запретили работать магазинам с товарами второстепенной важности.

В начале марта карантинные меры ослабили, сохранив ограничения на большие собрания людей. Теперь же здесь, как и по всей стране, действует первый уровень опасности, при котором нет ограничений на общественную деятельность и можно свободно выходить на улицу.

[Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии]:

«Я знаю, что жители нашего самого большого города с нетерпением ждут выходных, когда жизнь вернётся в нормальное русло, и Окленд этого заслуживает. В очередной раз город собрался с силами и выполнил то, что нужно было сделать при возникновении новых случаев заражения».

В Новой Зеландии живёт менее пяти миллионов человек. За всё время пандемии здесь выявили 2400 случаев COVID-19, умерли 26 человек, а 2300 – выздоровели. С конца января в стране регистрируют менее десяти новых случаев заражения за сутки.

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