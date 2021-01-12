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Прыжок 40-тонного кита над водой сняли на видео

Прыжок 40-тонного кита над водой сняли на видео
Прыжок 40-тонного кита над водой сняли на видео

Трое друзей-аквалангистов плавали у восточного побережья ЮАР на резиновой лодке. Любители погружения с аквалангом хотели снять на видео ежегодную миграцию миллионов сардин.

В этот день рыбы было мало, и аквалангисты сидели в лодке. Неожиданно на горизонте появилась самка горбатого кита с детёнышем. Мужчины стали свидетелями необычного зрелища: кит шлёпал плавниками по поверхности воды, а затем полностью выпрыгивал.

Есть видео, как из воды выпрыгивают дельфины и большие белые акулы. Но снять горбатого кита, полностью выпрыгивающего из воды, считается уникальным шансом. Видео снял аквалангист Крейг Кейпхарт. По его мнению, кит весил около 40 тонн.

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