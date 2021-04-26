Жители Мехико вынуждены доставлять воду на ослах

В Мехико продолжается засуха, дождей идёт очень мало. Из-за этого в бедственном положении оказались самые уязвимые..

[Карина Ортега, жительница Мехико]:

«Я живу на холме, здесь нет питьевой воды. Обычно трубы с водой прокладывают. Но такую воду можно использовать только для стирки, купания и мытья посуды. Воду, которую мы привозим на ишаках, можно использовать для приготовления пищи. Она чище. Но нам очень тяжело». [Лурдес Леон Мартинес, жительница Мехико]:

«Мы используем её для мытья посуды и питья. Сейчас очень сложно доставлять сюда воду. Это занимает целый день. Завтра нужно будет снова ехать».

В Мехико продолжается засуха, дождей идёт очень мало. Из-за этого в бедственном положении оказались самые уязвимые жители мексиканской столицы. Город расположен на возвышенности Мексиканского нагорья. Воду сюда перекачивают из подземного водоносного горизонта и резервуаров в десятках километров отсюда.

Водохранилища водопроводной системы Кутсамала, которые обеспечивают четверть объёма воды в столице, заполнены наполовину. Это намного ниже среднего показателя. По мере снижения уровня власти ограничили подачу воды по трубам. В итоге многие люди теперь полагаются на доставку или своих ослов.

[Клаудия Шейнбаум, глава правительства Мехико]:

«Мы призываем ограничить потребление воды в связи с этой засухой, которая охватила почти всю северо-центральную часть страны. Примите дополнительные меры предосторожности против лесных пожаров».

В Мехико и его окрестностях проживает более 20 миллионов человек. По оценкам, около семи миллионов жителей города страдают от нехватки воды.

[Хувенсио Ньето Вега, житель Мехико]:

«Мы страдаем без воды. Вода у нас два раза в неделю. Если бы была каждый день, то было бы другое дело». [Ана Элена Гомес, жительница Мехико]:

«Вода обычно была со среды по субботу, а сейчас, с декабря, воды не было. У нас не осталось запасов. Сейчас мы даже должны покупать воду, потому что по трубопроводу поступает только 1000 литров, но здесь, как видите, несколько семей, мы – одна, две, три, четыре, – пять семей».

Согласно исследованиям, к 2050 году, если засухи будут продолжаться, доступ к природным водам для жителей столицы сократится на 10-17%.

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