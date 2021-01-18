В Гватемале силы безопасности вступили в стычки с мигрантами из каравана

Силы безопасности Гватемалы попытались остановить караван мигрантов, который движется на север к границе США. Они использовали..

Силы безопасности Гватемалы попытались остановить караван мигрантов, который движется на север к границе США. Они использовали дубинки и слезоточивый газ. Сообщается, что несколько человек были ранены.

Стычки произошли с участниками той части каравана, которая за несколько дней до этого двинулась из деревни Вадо-Хондо примерно в 55 километрах от границы Гондураса с Сальвадором. Она включает примерно 3000 человек.

[Гильермо Диас, директор Института миграции Гватемалы]:

«Буквально вчера нам сообщили о наплыве членов преступных группировок из Гондураса. Мы стали очень переживать. К счастью, правоохранители провели операцию и взяли ситуацию под контроль. Была настоящая битва».

Всех людей остановить не удалось. Впрочем, даже если кто-то продолжил свой путь, Мексика обещает задержать людей на своей южной границе. Она разместила там сотни военных.

Власти страны говорят, что не хотят впускать людей из-за опасности, что мигранты будут способствовать ещё более быстрому распространению коронавируса.

Это первый караван мигрантов в этом году. Он вышел за несколько дней до инаугурации Джо Байдена. Его администрация уже призвала людей не отправляться в путешествие к южной границе США. Одновременно Байден заявил, что собирается остановить строительство пограничной стены, которую возводят по распоряжению Дональда Трампа.

Напомним, уходящий президент недавно побывал на границе, чтобы отметить готовность 400 миль ограждения.

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