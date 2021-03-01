В Мьянме произошли самые кровопролитные стычки со времени переворота
Улицы крупнейшего города Мьянмы – Янгона – усыпаны мусором и камнями и заставлены баррикадами. 28 февраля..
Дата загрузки: 2021-03-01
Полиция открыла огонь по толпе в нескольких районах Янгона. Это произошло после того, как она не смогла остановить протесты с помощью слезоточивого газа и предупредительных выстрелов в воздух.
В общей сложности сообщается по меньшей мере о 18 погибших. Сотни человек арестованы.
[протестующий]:
«Мы сталкиваемся со столькими притеснениями по всей стране, однако люди снова бесстрашно выходят на протесты. Нас поддерживают комитет Ассамблеи Союза и наш посол ООН в Великобритании».
[протестующий]:
«Мы хотим защитить людей, поскольку полиция не может этого сделать. Вместо этого она нападает на нас. Как вы знаете, хунта совершает преступления, поэтому граждане должны сами себя защищать».
Военные захватили власть, а также поместили в заключение избранного лидера правительства Аун Сан Су Чжи и большую часть руководства её партии «Национальная лига за демократию».
По словам представителей армии, во время выборов в ноябре прошлого года политическая сила Су Чжи победила с большим отрывом только благодаря фальсификациям. Они обещают передать власть законно избранному гражданскому правительству. Однако сначала, по их словам, нужно решить проблемы с махинациями.
Между тем, как ожидается, сама Аун Сан Су Чжи вскоре должна предстать перед судом.
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