Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами после стычек в Иерусалиме

Израильская система противоракетной обороны перехватывает снаряды, выпущенные с территории сектора Газа. Исламистские боевики обстреляли Иерусалим и южную часть Израиля. По заявлению палестинской группировки ХАМАС, это наказание за ожесточенные столкновения между израильской полицией и палестинскими демонстрантами.

В нескольких израильских городах звучали сирены. Люди укрылись в бомбоубежищах. В городе Ашкелон ракета попала в жилой дом. Несколько человек получили ранения.

Ответ со стороны израильской армии последовал быстро. Она нанесла удары по вооружённым группировкам, ракетным установкам и военным постам в Газе.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Террористические организации пересекли красную линию в День Иерусалима и атаковали окраины города. Израиль ответит очень решительно».

При этом палестинская сторона заявляет, что авиаудары привели к гибели 20 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал все стороны снизить напряжённость.

[Энтони Блинкен, Госсекретарь США]:

«Излишне говорить, что мы очень внимательно следим за ситуацией в Израиле, на Западном берегу, в секторе Газа. Мы очень глубоко обеспокоены ракетными обстрелами. Их необходимо прекратить, необходимо немедленно прекратить».

Напряжённость в Иерусалиме нарастает уже несколько недель. Стычки начались после того, как из одного из кварталов в восточной части города решили выселить несколько палестинских семей.

Также в понедельник Израиль праздновал «День Иерусалима». Был организован марш в честь захвата восточной части города в ходе арабо-израильской войны 1967 года. Спокойно его провести не удалось, поскольку палестинцы стали забрасывать людей камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Сообщается, что в ходе стычек пострадали десятки человек.

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