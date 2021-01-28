20 лет со дня постановочного «самосожжения» на площади Тяньаньмэнь

Перед тем как Гитлер развязал геноцид в отношении евреев в Европе, ему нужно было убедить немецкий народ в своей правоте. Для этого он основал Министерство пропаганды. Оно постоянно делало антисемитские заявления, заставляя людей думать, что преступления Холокоста оправданны и помогут решить так называемую еврейскую проблему.

Авторитарные режимы в других странах взяли это на вооружение. К началу 2001 года компартия Китая (КПК) уже несколько месяцев подвергала преследованиям приверженцев мирной духовной практики Фалуньгун.

Но многие граждане страны это не поддерживали. Как написал журнал Time, многие китайцы ощущали, что преследование зашло слишком далеко, и что Фалуньгун не представлял реальной угрозы.

В основном таким было общественное мнение до 23 января 2001 года. В тот день нация была шокирована, увидев, как на главной площади страны пять человек устроили самосожжение. КПК утверждает, что это были приверженцы Фалуньгун.

Государственные СМИ КНР выпустили 20-минутный документальный фильм о событии буквально сразу после этого происшествия. В жилых кварталах даже раздавали листовки, в которых людей призывали посмотреть эту передачу.

Ещё год после инцидента эту программу постоянно показывали по китайским телеканалам. Почти каждое новостное агентство сообщило о самосожжении.

После этого инцидента отношения к Фалуньгун в обществе резке изменилось.

Леви Броуди, исполнительный директор Информационного центра Фалуньгун, отмечает: «Это использовали для кампании пропаганды, чтобы показать китайцам, насколько в кавычках плохим был Фалуньгун. «Посмотрите, люди себя сжигают. Разве это не ужасно?» Это выглядело так ужасно, а сообщения так перекручивали, что это действительно изменило отношение внутри Китая».

Но вскоре люди начали сомневаться. Они думали: зачем практикующим Фалуньгун себя убивать, если в книгах Фалуньгун очень чётко пишется, что убийства и самоубийства – это большой грех? И почему, когда журналист Washington Post приехал домой к одной из жертв, то её соседи сказали, что никогда не видели, чтобы эта женщина практиковала Фалуньгун?

В программе государственного телеканала отмечается, что одной 12-летней жертве после инцидента провели трахеотомию, то есть вставили в трахею трубку, чтобы она могла дышать.

Но спустя несколько дней у девочки взяли интервью, и она говорила довольно громко и внятно. Несмотря на ожоги и опасность инфицирования, у девочки брали интервью, когда она лежала в простой палате, а не в барокамере. Кроме того, ни на журналистке, ни на медсестре не было защитного облачения.

Другие нестыковки также вызвали много вопросов. СМИ заявили, что видео так называемого самосожжения получили с камер наблюдения. При этом кадры в непосредственной близости засняли репортёры Associated Press, AFP и CNN. Но позже новостные агентства Associated Press и AFP сказали, что в то время их журналистов на площади Тяньаньмэнь не было.

Команда CNN там была. Однако их оператора арестовали буквально сразу после начала инцидента. Продюсер CNN, которая в тот день была на площади, сказала, что они были слишком далеко, чтобы снять видео с близкого расстояния.

14 августа 2001 года на заседании ООН заявление сделала неправительственная организация International Educational Development. Она сообщила: «Китайский режим использует инцидент с предполагаемым самосожжением на площади Тяньаньмэнь 23 января 2001 года как повод для очернения Фалуньгун». Представители НКО дальше отметили, что получили копию записи происшествия. По их мнению, это событие было постановкой, которую организовали власти.

Другие организации, включая «Репортёров без границ» и «Международную Амнистию», также нашли нестыковки в правительственных сообщениях и фильме.

Но ущерб уже был нанесён. Для многих китайцев репрессии в отношении Фалуньгун теперь выглядели обоснованными.

После кампании пропаганды число незаконно отправленных в тюрьмы приверженцев Фалуньгун резко возросло. Как сообщали правозащитные организации, эти люди стали самой большой группой узников совести в мире. Кроме того, в адрес китайских властей звучат обвинения в том, что они орнанизовали массовое насильственное извлечение органов у привержцев Фалуньгун в местах заключения. По данным расследователя Итана Гутмана, число жертв исчисляется десятками тысяч человек.