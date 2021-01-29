Крупнейшее кладбище Северной Америки не справляется с наплывом тел умерших от COVID

Кладбище Роуз-Хилл в Калифорнии считается самым большим в Северной Америке. Его площадь превышает 566 гектаров. И..

Кладбище Роуз-Хилл в Калифорнии считается самым большим в Северной Америке. Его площадь превышает 566 гектаров. И с началом пандемии работы здесь прибавилось. Сотрудники стараются изо всех сил, однако похороны задерживают уже примерно на месяц. [Патрик Монро, директор мемориального парка Роуз-Хиллс]:«Со Дня благодарения резко увеличился спрос на наши услуги, почти в два раза. И с тех пор он не снижался».

Мемориальный парк уже закупил холодильные камеры для хранения тел умерших. Он также рекомендует родственникам хоронить близких сразу, без привычных церемоний, поскольку в противном случае придётся ждать.

Директор кладбища Патрик Монро говорит, что в этот период атмосфера на похоронах особенно трагичная.

[Патрик Монро, директор мемориального парка Роуз-Хиллс]:«К сожалению, многие семьи впервые видят умерших лично, поскольку не могли навестить их в больнице. И это уже очень тяжело. Наши сотрудники действительно очень им сочувствуют».

Также, по словам директора, все церемонии стараются проводить лично, хоть и есть опасность заражения.

[Патрик Монро, директор мемориального парка Роуз-Хиллс]:«Во время похорон невозможно заменить объятия. Есть давняя поговорка, что если скорбь разделить, то станет легче. Родственники и друзья собираются вместе. И невозможно всё это сделать в Zoom, вот почему мы делаем всё возможное, чтобы предоставить услуги для семей».

Также, по словам Монро, работники кладбищ заслуживают такого же признания, как и медики.

[Патрик Монро, директор мемориального парка Роуз-Хиллс]:«Работники похоронных бюро и кладбищ – такие же герои, как медики. Они ездят в больницы, дома престарелых и так далее. Есть страх заразиться COVID. Я просто хочу отметить заслуги этих людей».

В США выявили более 26 миллионов заболевших COVID. Скончалось почти 444 тысячи человек.

Короткая ссылка на эту страницу: