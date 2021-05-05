Родственники жертв обрушения метромоста в Мехико до сих пор ищут своих близких

Жители Мехико ищут своих родственников по больницам после трагедии с обрушением метромоста, в которой 25 человек..

Жители Мехико ищут своих родственников по больницам после трагедии с обрушением метромоста, в которой 25 человек погибли, ещё 79 пострадали.

Сын Самуэля в тот злополучный понедельник вечером возвращался домой с работы в аэропорту. Его семья увидела первые репортажи с места происшествия и забеспокоилась, когда 29-летний мужчина не пришёл домой вовремя. Они стали звонить ему на телефон, и через несколько часов им ответил чужой голос. Тогда они поняли, что случилось страшное.

[Самуэль Дель Агила, отец погибшего]:

«Мы обошли несколько больниц, и его не было в списках. Потом нам сказали прийти сюда и проверить, нет ли его среди погибших. К сожалению, он оказался здесь».

И таких семей немало. Некоторые до сих пор не нашли своих родных. Люди жалуются на недостаток информации.

Тем временем власти Мехико обещают наказать виновных в обрушении метромоста.

Инцидент произошёл вечером 3 мая на самой новой ветке столичного метро. Фрагмент моста обрушился на автомобильную дорогу внизу в тот момент, когда по нему проходил поезд.

[Клаудия Шейнбаум, мэр Мехико]:

«Похоже, это был структурный сбой. Сказать категорично нельзя, но, похоже, именно это произошло. Специалисты скажут точно после расследования. Нельзя допустить, чтобы подобное произошло снова где-то ещё на этой линии. Институт безопасности строительства начинает проверку сегодня».

Мэр добавила, что расследования будут вести как генеральная прокуратура, так и независимый аудитор.

Обрушение произошло на двенадцатой линии метро. Её построили менее десяти лет назад, и строительство сопровождалось обвинениями в коррупции и структурных недочётах. В то время городом управляли нынешний мэр Клаудия Шейнбаум и нынешний министр иностранных дел Марсело Эбрард. Оба – высокопоставленные члены политического движения президента Лопеса Обрадора, который в начале 2000-х также был мэром Мехико.

В 2014 году, через два года после открытия двенадцатой ветки, несколько её станций снова закрыли на структурный ремонт. А в 2017 году после землетрясения были повреждены опорные колонны линии. Об этом говорят данные властей.

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