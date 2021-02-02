Израиль и Косово установили дипломатические отношения

Израиль и Республика Косово официально установили дипломатические отношения. В ходе онлайн-встречи стороны подписали договор, который включает обещание со стороны косовских властей открыть посольство республики в Иерусалиме.

Для Израиля это очередной шаг к нормализации отношений с арабскими и мусульманскими странами. Ранее он подписал ряд других подобных соглашений. Это стало возможным благодаря посредничеству администрации Дональда Трампа.

[Габи Ашкенази, министр иностранных дел Израиля]:

«Установление отношений между Косово и Израилем – это ещё один важный, удивительный и исторический шаг. Сегодня утром я получил ваш формальный запрос, госпожа министр, открыть посольство в Иерусалиме. И я, конечно, его утвердил. С нетерпением жду возможности открыть его вместе с вами». [Мелиза Харадинай-Стубла, министр иностранных дел Косова]:

«Косово ждало очень долго, чтобы установить дипломатические отношения с Израилем. В этот важный день мы открываем новую главу в отношениях между двумя странами, которые прошли долгий и трудный путь к созданию своего государства».

Дональд Трамп объявил об установлении дипломатических отношений между Израилем и Косово в сентябре прошлого года. О договоре условились в рамках другого экономического соглашения между Косово и Сербией. Кстати, Сербия, у которой на тот момент уже были установлены с Израилем дипломатические отношения, по условиям этого договора также согласилась открыть посольство в Иерусалиме.

Как ожидается, Косово откроет своё дипломатическое представительство в столице Израиля к концу марта. Пока в городе работает посольства только двух стран: США и Гватемалы. Другие открыты в Тель-Авиве. Также открыть свои представительства обещают несколько других стран, включая Малави и Гондурас.

Статус Иерусалима остаётся чувствительным вопросом для палестинцев. Они надеются сделать часть города столицей своего будущего государства. При этом Израиль называет город своей неделимой столицей.

Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Республика пока признана частично.

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