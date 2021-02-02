В Бразилии обеспечивают кислородом больных «ковидом», лечащихся дома

В бразильском городе Манаус благотворительная организация SOS Amazonas обеспечивает кислородными баллонами пациентов с COVID-19, которые лечатся..

В бразильском городе Манаус благотворительная организация SOS Amazonas обеспечивает кислородными баллонами пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. Сотни больных не могут лечь в больницу, поскольку все места заняты.

Манаус – столица штата Амазонас, который сильно пострадал во время второй вспышки эпидемии. Здесь распространяется мутировавший вариант коронавируса. Специалисты считают, что он заразнее первоначального варианта так же, как новые штаммы в Великобритании и Южной Африке.

[Фабиана Кариока, глава организации SOS Amazonas]:

«Сначала мы хотели помочь государственным больницам. Мы закупили медицинские принадлежности, респираторы, средства индивидуальной защиты для медиков, но потом поняли, что у людей не осталось возможности лечь в больницу».

Сотрудники благотворительной организации поставляют семьям больных «ковидом» кислородные баллоны, средства индивидуальной защиты, лекарства и даже продукты.

[родственник больного]:

«Теперь мой родственник начал поправляться. Мы ждём, когда ему станет лучше и потребность в кислороде отпадёт. Тогда мы сможем помогать другим людям».

Чтобы получить помощь, достаточно позвонить в кол-центр благотворительной организации.

[жена больного]:

«Нам всё привозят бесплатно: кислород и лекарства. Всё, что может нам помочь, мы принимаем».

В середине января больницы Манауса также столкнулись с нехваткой кислорода. Федеральное правительство было вынуждено направить в Манаус машины с кислородными баллонами из разных штатов страны.

В Бразилии общее количество случаев COVID-19 превысило девять миллионов 200 тысяч. Умерли более 225 тысяч человек. По этому показателю страна стоит на втором месте в мире после США.

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