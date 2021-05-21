Израиль и ХАМАС заключили перемирие. Соглашение подписали при посредничестве Египта. Оно вступает в силу с пятницы...

Израиль и ХАМАС заключили перемирие. Соглашение подписали при посредничестве Египта. Оно вступает в силу с пятницы.

Ещё ночью в четверг палестинские ракеты продолжали лететь в сторону израильских городов, а авиация Израиля наносила авиаудары по объектам группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

Теперь же палестинцы вышли на улицы, чтобы праздновать прекращение огня.

[Мохаммед аль-Аттар, житель Газы]:

«Это радостный момент для всей Газы, это победа в Рамадан, в праздничный день. Мы вернём все оккупированные земли».

Израильтяне отнеслись к соглашению со сдержанным оптимизмом.

[Эив Изаев, житель Тель-Авива]:

«Горькая сладость, вроде бы хорошо, что конфликт закончится, но, к сожалению, я думаю, что следующий конфликт уже не за горами. И вряд ли будут существенные перемены. Не думаю, что ХАМАС будет разоружён, или будет достигнуто какое-то соглашение, которое предотвратит следующую эскалацию».

Обе стороны говорят, что планируют придерживаться договорённостей. При этом Египет объявил, что отправит две делегации для наблюдения за выполнением договора.

Мировые лидеры поприветствовали перемирие сообщениями в социальных сетях. А генеральный секретарь ООН сделал официальное заявление.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:«Я приветствую прекращение огня между Газой и Израилем после 11 дней кровопролития. Выражаю свои глубочайшие соболезнования жертвам насилия и их близким. Я также благодарю Египет и Катар за усилия в тесном сотрудничестве с ООН, которые помогли восстановить спокойствие в Газе и Израиле, и я призываю все стороны соблюдать прекращение огня».

Палестинцы говорят о десятках погибших. Однако подтвердить эту информацию невозможно. Израиль сообщает о 12 жертвах и сотнях раненых. При этом он подтвердил, что в ходе военных операций уничтожил не менее 160 боевиков ХАМАС.

Напомним, конфликт разгорелся 10 мая. Палестинцы начали атаки, поскольку Израиль, по их мнению, ограничивает их права в Иерусалиме. В том числе во время столкновений полиции с протестующими у мечети Аль-Акса в священный для мусульман месяц Рамадан.

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