Посольство США в Москве прекращает выдачу туристических и деловых виз
Посольство США в Москве объявило, что максимально ограничивает объём консульских услуг. Причиной стало сокращение персонала дипмиссии..
Дата загрузки: 2021-05-04
Ограничения приведут к тому, что посольство перестанет выдавать туристические и деловые визы.
В своём письменном заявлении работники дипмиссии отметили, что оказывать будут только экстренные услуги гражданам США, а также в ряде случаев выдавать иммиграционные визы.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает возможности найма сотрудников в посольства «недружественных стран». Какие государства входят в этот список, пока неясно. Однако указ не распространяется на аккредитованных дипломатов.
Требования сократить число сотрудников дипмиссий звучат между США и Россией с конца 2016 года. А в начале 2017-го был серьёзно ограничен процесс выдачи американских виз российским гражданам. Их стало возможным оформить только в Москве. До этого документы выдавали также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Отношения между двумя странами вошли в наихудшую стадию со времён окончания Холодной войны после того, как Джо Байден сказал, что считает Путина «убийцей». Недавно Вашингтон также ввёл новые санкции в отношении Москвы за предполагаемое вмешательство Кремля в прошлогодние президентские выборы и кибершпионаж.
Кроме того, США следят за ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, который более трёх недель голодал в колонии.
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