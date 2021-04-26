Байден назвал убийства армян геноцидом, Турция обещает ответить

Президент США Джо Байден сделал заявление, которое резко испортило отношения Вашингтона с Анкарой. Он назвал убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом.

В своём заявлении он написал, что хочет отдать дань уважения (цитата) «всем тем армянам, которые погибли в ходе геноцида 106 лет назад» (конец цитаты). Он также добавил: «Мы подтверждаем историю. И делаем это не для того, чтобы кого-то обвинить, а чтобы произошедшее никогда не повторилось».

Его слова очень отличаются от аккуратной риторики Белого дома, которую он вёл десятки лет, чтобы не нарушить отношения между сторонами. Теперь же назревает дипломатический скандал.

Так, правительство Турции уже объявило, что ответит на несправедливое заявление Вашингтона. Оно отметило, что это нарушит попытки урегулировать вопрос Нагорного Карабаха, а также повлияет на турецко-американские отношения.

[Ибрагим Калин, пресс-секретарь президента Турции]:

«Заявление президента США очень неудачное и несправедливое. Мы его полностью отвергаем и осуждаем. Оно не основано на исторических фактах».

Многие турки также выражают недовольство.

[Олкай Варлик, жительница Турции]:

«Теперь они говорят о геноциде. Мы очень этим обеспокоены. Нас это тревожит».

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в письме Байдену, что армяне во всём мире приветствуют это послание. В США начались армянские демонстрации. Люди вышли отпраздновать историческое для них событие.

[Элиза Шамшьян, участница демонстрации]:

«Я очень рада, что геноцид наконец признали. Лучше поздно, чем никогда. Это первый шаг к тому, чтобы привлечь Турцию к ответственности. Также другие страны увидят, что проводить геноцид неприемлемо. Даже через 106 лет их могут привлечь к ответственности. Надеюсь, это предотвратит другие геноциды».

Турция признает, что многие армяне, жившие в Османской империи, во время Первой мировой войны были убиты. Однако оспаривает цифры и отрицает, что убийства были систематически организованы и представляют собой геноцид.

Короткая ссылка на эту страницу: