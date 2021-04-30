Учёные: у Солнца могут быть тысячи звёздных братьев и сестёр

У нашего Солнца могут быть тысячи братьев и сестёр. К такому выводу пришёл российский астроном Игорь..

У нашего Солнца могут быть тысячи братьев и сестёр. К такому выводу пришёл российский астроном Игорь Измайлов, который работает в Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге. Учёный наблюдает за двойными звёздами с помощью 26-дюймового рефракторного телескопа.

[Игорь Измайлов, астроном]:

«Если двойная звезда образуется из облака какого-то газа – это установлено, что из облака газа – орбиты должны быть круговыми. Но оказалось, что не круговые, и я предполагаю, что вытянутые орбиты получись из-за того, что звёзды образуются группами, и они в период рождения взаимодействовали друг с другом».

По словам учёного, чем больше вытянута орбита, тем больше на ней звёзд.

Астроном разработал теорию без соавторов. Он основывался на наблюдениях, сделанных учёными за последние 200 лет, и на 60-летних исследованиях Пулковской обсерватории.

[Игорь Измайлов, астроном]:

«Это доказывает, что и Солнце тоже родилось в составе рассеянного скопления, в составе большой группы звёзд – несколько тысяч. И где-то вокруг должны быть братья и сёстры. Поскольку Солнце родилось давно – больше четырёх миллиардов лет назад, и оно вращается вокруг центра галактики, это рассеянное скопление, то есть его братьев и сестёр, размазало по кольцу вокруг центра галактики, но они где-то здесь есть».

Примерно четверть всех данных, использованных астрономом, получены с помощью рефрактора. Это самый большой в Европе телескоп такого типа.

[Игорь Измайлов, астроном]:

«Уникален он тем, что непрерывно наблюдает с 56-го года. Мы визуально исследуем двойные звёзды, у которых период обращения больше 1000 лет. И чтобы получить хоть какой-то результат, их надо наблюдать десятки лет. Мало кто в мире может похвастаться, что у них есть ряды наблюдений в десятки лет».

Этот телескоп был сделан в Германии в 40-х годах. Гитлер планировал подарить его Муссолини для римской обсерватории, но до этого так и не дошло. После войны телескоп привезли в Ленинград и в 56-м установили в Пулковской обсерватории.

В 96-м телескоп модернизировали, а в 2003-м Измайлов написал программу, которая сделала прибор интеллектуальным. Теперь он работает без вмешательства человека и сам начинает наблюдения в ясную погоду. Благодаря этому с 2003 года по настоящее время учёные смогли наблюдать в три-четыре раза больше звёзд, чем во все предыдущие годы.

Астрономы продолжат собирать данные. Обновлённые результаты исследования опубликуют в следующем году, а на полное подтверждение теории нужно ещё не менее двух лет.

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