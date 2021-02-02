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В австралийском заповеднике Нитмилук обустраивают горные велотрассы

В австралийском заповеднике Нитмилук обустраивают горные велотрассы

Национальный парк Нитмилук в Северной территории Австралии – популярнейшая достопримечательность среди любителей природы. Теперь же туристы..

Дата загрузки: 2021-02-02

Национальный парк Нитмилук в Северной территории Австралии – популярнейшая достопримечательность среди любителей природы. Теперь же туристы могут не только гулять по заповеднику, но и ездить по нему на велосипедах.

[Эван Роде, владелец компании Ground Creations]:
«Отдалённые места были труднодоступными, передвигаться по ним было сложнее и опаснее».

Заповедник Нитмилук появился 30 лет назад. Правительство Северной территории выделило более семи миллионов долларов США на благоустройство нацпарка. В работах участвуют и представители коренного народа, которые издавна живут в этих местах.

[Грегори Марони, рабочий]:
«Здесь приятно работать. Я горжусь своим делом. Во время работы я думаю о природе и животных».

Рабочие не только обустраивают горные трассы для велосипедистов, но и асфальтируют дорожки для пешеходов, а также поддерживают чистоту.

[Киран Панч-Алан, рабочий]:
«Мы просто наводим порядок и заботимся об этих местах. Думаю, это необходимо для всех значимых достопримечательностей».

Проект даёт много рабочих мест. Новичков готовят опытные специалисты.

[Тони Берто, сотрудник компании Jawoyn Contracting]:
«Я обучаю молодых. Раньше я работал с их отцами. Большинство из них уже отошли от дел. Теперь я работаю с их сыновьями и внуками».

Заповедник занимает почти 3000 квадратных километров. Сердцем парка считается горный хребет Катерайн, который делится на 13 мелких хребтов. В ближайшее время там завершат обустройство всех велосипедных трасс.
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