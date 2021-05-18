Разрушающаяся история: старинные особняки Ливана в фото
Столетние особняки Ливана брошены на произвол судьбы и медленно разрушаются. Однако британский фотограф Джеймс Кервин по-прежнему..
Дата загрузки: 2021-05-18
Он говорит, что эта красота позволяет сделать шаг в прошлое и представить, каким всё было, когда дома только построили.
[Джеймс Кервин, фотограф]:
«Даже без мебели можно представить, что это был прекрасный дом с уникальными деталями, фурнитурой и всем остальным».
Джеймс целыми днями исследует Ливан с севера на юг, открывая для себя забытые свидетельства прошлого. Этот особняк находится в одном из старых районов Бейрута.
[Джеймс Кервин, фотограф]:
«Итак, мы находимся в бейрутском районе Баста. И это удивительный старинный дом. Думаю, это один из самых разрушенных домов, которые я когда-либо фотографировал».
До этого Джеймс фотографировал дома и в других странах, включая Восточную Европу, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Теперь же он надеется издать фотоальбом с традиционными домами в Ливане.
В последние годы власти Бейрута уделяли мало внимания разрушающимся особнякам. Однако после недавнего взрыва в порту, который повредил сотни зданий, о них снова заговорили.
[Джеймс Кервин, фотограф]:
«Из-за того, что произошло в Бейруте, последний год больше внимания уделяли архитектурным постройкам. Люди сразу задумались об архитектуре этой страны. Думаю, это действительно положительный момент».
Кервин надеется, что власти смогут восстановить некоторые из особняков и даже превратить их в исторические музеи.
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