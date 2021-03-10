Во Франции начали спиливать дубы для восстановления Собора Парижской Богоматери
Группа альпинистов начала вырубку вековых дубов, которые потом используют для восстановления деревянного шпиля Собора Парижской Богоматери...
Дата загрузки: 2021-03-10
Группа альпинистов начала вырубку вековых дубов, которые потом используют для восстановления деревянного шпиля Собора Парижской Богоматери.
Покрытый свинцом, он более 150 лет определял линию горизонта в центре Парижа. Однако в апреле 2019 года его поглотило пламя.
Прошлым летом президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 96-метровый шпиль будет реконструирован в соответствии с первоначальным проектом Эжена Виолле-ле-Дюка XIX века. После этого начался поиск тысячи дубов, которые необходимы для постройки самого шпиля, а также каркаса поперечного нефа.
Работник лесного хозяйства показывает ствол прямого 200-летнего дуба, который идеально подходит для реконструкции.
[Аймерик Альбер, работник Управления лесного хозяйства Франции]:
«Этот ствол – исключительный, он отвечает всем требованиям к архитектурной конструкции будущей крыши. Его длина подходит для вырезания брусьев длиной 18 метров 52 сантиметра и 40 сантиметров в ширину. Он идеально прямой, сердцевина дерева расположена идеально в центре, что позволит нам сделать распил».
Все дубы, которые должны быть срублены, уже определили. Теперь их нужно спилить до конца марта, прежде чем поднимется сок и древесина станет слишком влажной.
[Аймерик Альбер, работник Управления лесного хозяйства Франции]:
«Мы получим брусок размером 40 на 36 сантиметров и длиной 18 метров 52 сантиметра. Плотники оставят сердцевину ствола посередине балки, что позволит избежать деформации».
Каждый ствол обойдётся примерно в 15 тысяч евро. Прежде чем вырезать и придавать им форму, их будут сушить. На сушку уйдёт от 12 до 18 месяцев.
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