Во Франции начали спиливать дубы для восстановления Собора Парижской Богоматери

Группа альпинистов начала вырубку вековых дубов, которые потом используют для восстановления деревянного шпиля Собора Парижской Богоматери...

Группа альпинистов начала вырубку вековых дубов, которые потом используют для восстановления деревянного шпиля Собора Парижской Богоматери.

Покрытый свинцом, он более 150 лет определял линию горизонта в центре Парижа. Однако в апреле 2019 года его поглотило пламя.

Прошлым летом президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что 96-метровый шпиль будет реконструирован в соответствии с первоначальным проектом Эжена Виолле-ле-Дюка XIX века. После этого начался поиск тысячи дубов, которые необходимы для постройки самого шпиля, а также каркаса поперечного нефа.

Работник лесного хозяйства показывает ствол прямого 200-летнего дуба, который идеально подходит для реконструкции.

[Аймерик Альбер, работник Управления лесного хозяйства Франции]:

«Этот ствол – исключительный, он отвечает всем требованиям к архитектурной конструкции будущей крыши. Его длина подходит для вырезания брусьев длиной 18 метров 52 сантиметра и 40 сантиметров в ширину. Он идеально прямой, сердцевина дерева расположена идеально в центре, что позволит нам сделать распил».

Все дубы, которые должны быть срублены, уже определили. Теперь их нужно спилить до конца марта, прежде чем поднимется сок и древесина станет слишком влажной.

[Аймерик Альбер, работник Управления лесного хозяйства Франции]:

«Мы получим брусок размером 40 на 36 сантиметров и длиной 18 метров 52 сантиметра. Плотники оставят сердцевину ствола посередине балки, что позволит избежать деформации».

Каждый ствол обойдётся примерно в 15 тысяч евро. Прежде чем вырезать и придавать им форму, их будут сушить. На сушку уйдёт от 12 до 18 месяцев.

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