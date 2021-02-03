Как небольшой остров Мэн победил COVID и вернулся к нормальной жизни

На лицах преподавателей и детей можно увидеть неподдельную радость. 1 февраля на острове Мэн, который является..

На лицах преподавателей и детей можно увидеть неподдельную радость. 1 февраля на острове Мэн, который является британским коронным владением, сняли все карантинные ограничения.

Теперь здесь не нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. На острове последние 20 дней не регистрировали ни одного случая COVID-19. К работе вернулись школы и магазины.

[Шерил Маклауд, жительница острова]:

«Нам нужно помнить, как нам повезло. Мы возвращаемся к нормальной жизни, возвращаемся в школы, а также ко всем привычным делам».

Инструктор по танцам говорит, что, если бы ограничения не сняли, она бы не смогла сохранить свой бизнес.

[Кейт Кейни, жительница острова]:

«Так чудесно, что я снова могу проводить уроки без соблюдения правил и масок на лицах. Когда дети впервые вошли в зал, мы все пищали от восторга».

Самоуправляемый остров, который находится в Ирландском море, вторую половину 2020 года провёл без карантина. Однако после нового года здесь выявили очаги заражения. Власти приняли решение ввести 25-дневный «локдаун». Согласно правилам, все 85 тысяч местных жителей должны были следовать строгим ограничениям. Например, носить маски даже на открытом воздухе. Любому, кто нарушит правила, грозил тюремный срок.

Въезд на остров по-прежнему закрыт, однако внутри все карантинные меры отменили.

[Говард Куэйл, главный министр Мэна]:

«Мы стремились полностью уничтожить COVID, а не просто жить вместе с ним. Вначале пришлось действовать довольно жестко, мы не знали, где притаился вирус, поэтому ввели жёсткий «локдаун». Но в результате люди теперь могут вести нормальную жизнь».

Возобновились на Мэне и спортивные мероприятия.

[Пит Нэш, житель острова]:

«Некоторых на 4-6 недель отправили в тюрьму за нарушение правил. Думаю, здесь всем ясно, для чего это нужно было делать».

Мэн не входит в состав Великобритании или ЕС. Его площадь составляет всего 572 квадратных километра.

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