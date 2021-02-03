Отчёт ООН: в КНДР продолжают совершать преступления против человечности

Пытки и принудительный труд широко распространены в тюрьмах Северной Кореи. И это можно приравнять к преступлениям..

Пытки и принудительный труд широко распространены в тюрьмах Северной Кореи. И это можно приравнять к преступлениям против человечности. Управление верховного комиссара ООН по правам человека представило новый отчёт о ситуации в КНДР. Он вышел через семь лет после знакового расследования ООН, которое подтвердило, что в стране серьёзно нарушаются права человека. [Равина Шамдасани, пресс-секретарь УВКПЧ ООН]:«В 2014 году комиссия ООН обнаружила, что в КНДР совершают преступления против человечности. Они включают казни, убийства, рабский труд, пытки, заключения, изнасилования и другие формы сексуального насилия, репрессии по политическим мотивам и похищения. Сегодня, спустя семь лет, в докладе ООН по правам человека выдвинуты обоснованные предположения, что эти преступления против человечности продолжают совершать».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала страны мира предотвратить дальнейшие нарушения. Она также попросила Совет безопасности ООН открыть расследование в отношении КНДР в Международном уголовном суде или создать другой орган.

[Равина Шамдасани, пресс-секретарь УВКПЧ ООН]:«Нужно и дальше делать упор на надлежащее расследование и судебное преследование предполагаемых международных преступлений, совершённых в КНДР. Необходимо передать дела в Международный уголовный суд, создать специальный трибунал или другой подобный механизм. Для преступлений против человечности нет срока давности».

Северная Корея отрицает существование лагерей для политических заключённых и в июле прошлого года осудила Великобританию за санкции в отношении двух организаций, которые, по утверждениям британского правительства, причастны к принудительному труду, пыткам и убийствам в лагерях.

При этом новый Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно отметил, что Вашингтон может ввести дополнительные меры против Пхеньяна.

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