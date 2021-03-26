Знаменитое озеро Дал в Кашмире очищают от мусора и сорняков

Десятки волонтёров из разных уголков Джамму и Кашмира собрались в Сринагаре на озере Дал. Они помогают..

[Мухаммад Акиб Рензу, организатор]:

«Озеро Дал – это сердце Сринагара. Если Сринагар – это сердце Джамму и Кашмира, то Дал – это сердце нашего города».

Десятки волонтёров из разных уголков Джамму и Кашмира собрались в Сринагаре на озере Дал. Они помогают очищать его от мусора, водорослей и корневищ кувшинок, которые угрожают водной экосистеме.

Озеро Дал – знаменитая туристическая достопримечательность. Каждый год сюда приезжают путешественники со всей Индии, а также – из-за рубежа.

[волонтёр]:

«Для туристической отрасли озеро Дал очень важно. Можно не знать о многом, но, если озеро в Джамму и Кашмире будет грязным, об этом узнают все. Тогда какая польза от озера?»

Джамму и Кашмир раньше называли «Швейцарией Востока». А Сринагар часто сравнивают с Венецией. И всё это благодаря озеру Дал. Оно знаменито плавучими садами и разветвлёнными каналами.

Короткая ссылка на эту страницу: