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Знаменитое озеро Дал в Кашмире очищают от мусора и сорняков

Знаменитое озеро Дал в Кашмире очищают от мусора и сорняков

Десятки волонтёров из разных уголков Джамму и Кашмира собрались в Сринагаре на озере Дал. Они помогают..

Дата загрузки: 2021-03-26

Десятки волонтёров из разных уголков Джамму и Кашмира собрались в Сринагаре на озере Дал. Они помогают очищать его от мусора, водорослей и корневищ кувшинок, которые угрожают водной экосистеме.

[Мухаммад Акиб Рензу, организатор]:
«Озеро Дал – это сердце Сринагара. Если Сринагар – это сердце Джамму и Кашмира, то Дал – это сердце нашего города».

Озеро Дал – знаменитая туристическая достопримечательность. Каждый год сюда приезжают путешественники со всей Индии, а также – из-за рубежа.

[волонтёр]:
«Для туристической отрасли озеро Дал очень важно. Можно не знать о многом, но, если озеро в Джамму и Кашмире будет грязным, об этом узнают все. Тогда какая польза от озера?»

Джамму и Кашмир раньше называли «Швейцарией Востока». А Сринагар часто сравнивают с Венецией. И всё это благодаря озеру Дал. Оно знаменито плавучими садами и разветвлёнными каналами.
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