Знаменитое озеро Дал в Кашмире очищают от мусора и сорняков
Десятки волонтёров из разных уголков Джамму и Кашмира собрались в Сринагаре на озере Дал. Они помогают..
Дата загрузки: 2021-03-26
[Мухаммад Акиб Рензу, организатор]:
«Озеро Дал – это сердце Сринагара. Если Сринагар – это сердце Джамму и Кашмира, то Дал – это сердце нашего города».
Озеро Дал – знаменитая туристическая достопримечательность. Каждый год сюда приезжают путешественники со всей Индии, а также – из-за рубежа.
[волонтёр]:
«Для туристической отрасли озеро Дал очень важно. Можно не знать о многом, но, если озеро в Джамму и Кашмире будет грязным, об этом узнают все. Тогда какая польза от озера?»
Джамму и Кашмир раньше называли «Швейцарией Востока». А Сринагар часто сравнивают с Венецией. И всё это благодаря озеру Дал. Оно знаменито плавучими садами и разветвлёнными каналами.
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