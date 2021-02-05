В Буркина-Фасо провели первые для страны операции на открытом сердце

Этот мальчик стал лицом современной кардиохирургии в Буркина-Фасо. Он и ещё четверо детей недавно успешно перенесли..

Этот мальчик стал лицом современной кардиохирургии в Буркина-Фасо. Он и ещё четверо детей недавно успешно перенесли операции на открытом сердце, которые впервые провели в этой африканской стране.

Оперировали их европейские хирурги совместно с буркинийскими коллегами.

Девятилетний Ландри ещё перед операцией строил планы на будущее.

[Ландри Нион, пациент]:«После операции я хотел бы стать футболистом, как Месси».

У мальчика были проблемы с дыханием. Его мама пробовала разные способы лечения, включая нетрадиционную медицину. В больнице же у Ландри диагностировали порок сердца.

В то время французская благотворительная организация отобрала его и ещё четверых детей для проведения операций в столичной больнице. Там европейские хирурги передавали свой опыт местным врачам.

Они говорят, что их цель – создать в Буркина-Фасо команду, которая могла бы самостоятельно проводить подобные операции.

Несмотря на увеличение государственного финансирования и международную поддержку, Буркина-Фасо продолжает испытывать серьёзные проблемы в секторе здравоохранения.

Доктор Адама Савадого – один из кардиохирургов, который оперировал Ландри. Говорит, что медиков ждало ещё одно открытие.

[Адама Савадого, кардиохирург]:«Когда мы сделали разрез, то обнаружили ещё один дефект, который остался незамеченным – открытый артериальный проток , вызывавший увеличение кровотока».

Операции прошли успешно. Сейчас все пятеро детей идут на поправку. При этом Ландри выпишут позже остальных. После хирургического вмешательства у него развилась раневая инфекция. Медики говорят, что у него крепкий молодой организм, и что он тоже скоро поправится.

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