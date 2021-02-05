Оперные певцы учат правильно дышать тех, кто переболел COVID
Певцы из Английской национальной оперы решили помогать тем, кто переболел COVID и теперь страдает от респираторных..
Дата загрузки: 2021-02-05
Певцы из Английской национальной оперы решили помогать тем, кто переболел COVID и теперь страдает от респираторных проблем. Они учат их специальным техникам дыхания. Программа стала популярной и уже привлекла более тысячи пациентов.
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