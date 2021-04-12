В боливийском озере Уру-Уру столько мусора, что не видно воды

В боливийском озере Уру-Уру сегодня больше пластика, чем воды. На его поверхности одни бутылки, судочки, контейнеры..

В боливийском озере Уру-Уру сегодня больше пластика, чем воды. На его поверхности одни бутылки, судочки, контейнеры для еды, игрушки и прочий мусор. Это результат многих лет загрязнения.

Теперь же активисты и волонтёры взялись за очистку водоёма. Приехали помощники и из других стран.

[Алекс Дрессар, волонтёр из Франции]:

«Позор, что здесь столько мусора. Он скапливался много лет, возможно, десятилетие. Теперь нужно подумать о будущем. Давайте его очистим, а также сделаем так, чтобы не пришлось очищать его снова».

Озеро находится на высоте 3686 метров над уровнем моря на западе Боливии. В 2016 году из-за засухи оно почти обмелело. При этом реки, которые в него впадают, за много лет принесли в озеро тонны отходов.

[Магали Уарачи, волонтёр]:

«Мы находимся на мусорной свалке, которая появилась из-за нас. Я на озере, но это озеро из пластика».

Это не единственное высокогорное озеро Боливии, которое в плачевном состоянии. Так, знаменитое Титикака также утопает в отходах из-за растущих городов на его берегах. А Поопо – некогда второе крупнейшее озеро Боливии – в 2016 году полностью пересохло.

Уру-Уру может ждать та же участь.

[Лимберт Санчес, инженер-эколог]:

«Площадь нашего озера Уру-Уру была 214 квадратных километров. Сегодня поверхность воды сократилась до 30 квадратных километров. Уровень воды в озере снизился до 25-30% от первоначального. Из-за этого мы видим только иссушенную долину».

Вода в Уру-Уру также загрязнена из-за работы местных промышленных предприятий и горной добычи.

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