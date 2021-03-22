Туша козла и перетягивание каната: как две кыргызские деревни отметили Новруз

Две кыргызские деревни провели традиционные игры в честь Новруза – праздника прихода весны.

Жители деревень Карой и Талды-Булак вместе соревновались в скачках и перетягивании каната, а также пытались столкнуть друг друга с седла.

Ещё одним развлечением стала игра кок-бору, которая напоминает поло на лошадях. Отличие в том, что вместо мяча используют обезглавленную тушу козла. Цель игры – схватить тушу, как можно дольше удерживать её и забросить в «казан» соперников.

В то время как молодые жители деревень пробовали свои силы на конях, те, кто постарше были просто зрителями.

[Кумар Саринжиев, местный житель]:

«Мою лошадь зовут Танцор. Ему три года. Почему Танцор? Такой у него характер. Он не может устоять на месте, он постоянно танцует. Ему нравится играть в кок-бору. Он чувствует эту игру».

В прошлом году праздник пришлось отменить из-за пандемии. В этот раз люди рады снова вспомнить традиции.

[Жолдошбек Молдокулов, организатор фестиваля]:

«Каждый год мы отмечаем фестиваль Новруз. И каждый год – это связь поколений. В этот раз мы передаём организацию праздника следующему поколению. Мы всегда его отмечали, надеюсь традиция будет продолжаться».

Новруз отмечают на весеннее равноденствие уже более 3000 лет. В советское время в Кыргызстане празднования не поддерживали. Теперь же гуляют в полную силу.

Новруз уходит корнями в древнюю зороастрийскую культуру и обычно сопровождается большими семейными сборами, подарками для детей, каникулами и весенней уборкой.

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