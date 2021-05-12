Тиару итальянских монархов продали за $1,6 млн на аукционе Sotheby’s

На аукционе Sotheby's в Женеве продали старинную тиару с бриллиантами и жемчугом, принадлежавшую итальянской королевской семье...

На аукционе Sotheby’s в Женеве продали старинную тиару с бриллиантами и жемчугом, принадлежавшую итальянской королевской семье. Ювелирное изделие купил азиатский коллекционер за один миллион 660 тысяч долларов. Аукционисты планировали выручить от одного до полутора миллионов.

Бриллиантовую тиару сделали во второй половине XIX века. Она украшена одиннадцатью крупными жемчужинами в форме капли. Король Виктор Эммануил II подарил тиару своей невестке Марии Виттории даль Поццо, которая в 1867 году вышла замуж за его сына Амадея I.

Другой ценный лот принёс три миллиона 870 тысяч долларов. Это бриллиантовая брошь с двумя редкими кашмирскими сапфирами. Один камень весит 55,19 карата. Это самый большой кашмирский сапфир, когда-либо появлявшийся на аукционе. Вес второго камня – чуть менее 26 карат. Брошь ранее принадлежала наследнице пивоварни Guinness. Изделие купила британская ювелирная фирма Graff.

Также на аукционе ушла с молотка коллекция украшений, созданная американской ювелирной компанией Harry Winston. В неё вошли бриллиантовое ожерелье, два колье с сапфирами, а также брошь и серьги с колумбийскими изумрудами. За все изделия выручили почти 20 миллионов долларов.

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