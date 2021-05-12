Тиару итальянских монархов продали за $1,6 млн на аукционе Sotheby's
На аукционе Sotheby's в Женеве продали старинную тиару с бриллиантами и жемчугом, принадлежавшую итальянской королевской семье...
Дата загрузки: 2021-05-12
Бриллиантовую тиару сделали во второй половине XIX века. Она украшена одиннадцатью крупными жемчужинами в форме капли. Король Виктор Эммануил II подарил тиару своей невестке Марии Виттории даль Поццо, которая в 1867 году вышла замуж за его сына Амадея I.
Другой ценный лот принёс три миллиона 870 тысяч долларов. Это бриллиантовая брошь с двумя редкими кашмирскими сапфирами. Один камень весит 55,19 карата. Это самый большой кашмирский сапфир, когда-либо появлявшийся на аукционе. Вес второго камня – чуть менее 26 карат. Брошь ранее принадлежала наследнице пивоварни Guinness. Изделие купила британская ювелирная фирма Graff.
Также на аукционе ушла с молотка коллекция украшений, созданная американской ювелирной компанией Harry Winston. В неё вошли бриллиантовое ожерелье, два колье с сапфирами, а также брошь и серьги с колумбийскими изумрудами. За все изделия выручили почти 20 миллионов долларов.
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