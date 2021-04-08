Итальянский «умирающий город» хочет получить статус ЮНЕСКО

Это так называемый умирающий город Италии. Живописной Чивите-ди-Баньореджо уже 3000 лет. Но она очень нестабильна и..

Это так называемый умирающий город Италии. Живописной Чивите-ди-Баньореджо уже 3000 лет. Но она очень нестабильна и в любой момент может обрушиться.

Из-за эрозии, землетрясений и оползней площадь города сократилась на две трети от первоначальной. Процесс постепенный, но неумолимый: края горы постоянно обваливаются.

[Лука Профили, мэр города]:

«Наш девиз – стойкость, потому что Чивита была основана этрусками, прошла через римскую эпоху и весь средневековый период, чтобы дойти до наших дней. Она такая хрупкая из-за состава почвы. Это глина и туф. И она подвержена атмосферным воздействиям, дождям и ветрам, которые полностью изменили её внешний вид».

Город около 150 метров в длину и примерно 90 в ширину. Добраться до него можно только по пешеходному мосту.

И его жители действительно прилагают все силы, чтобы сохранить этот памятник истории. По его периметру они выкопали семь колодцев, через которые проложили сотни стальных стержней. Они удерживают края горы от разрушения.

Геолог Лука Константини говорит, что, если бы этого не сделали, то сегодня города уже не было бы.

[Лука Константини, геолог]:

«Это сердце нашей конструкции, это сердце Чивиты. Как видите, здесь повсюду трещины в камне, поскольку горная порода трескается по краям города. Вся эта порода в трещинах и удерживается благодаря этим колодцам со стальными стержнями».

Главная статья дохода города – туризм. В 2009 году Чивиту посетило около 40 тысяч гостей, а к 2019 году эта цифра возросла до миллиона. Вход в город, к примеру, стоит 5 евро.

Собранные средства направляют на поддержание системы мониторинга за стабильностью города. Они также позволяют жителям не платить городские налоги.

Конечно, прошедший год карантина и международных запретов на поездки был непростым. Но город по-прежнему могли посещать итальянцы.

Есть ещё один повод для надежды.

Чивита-ди-Баньореджо и окружающая её долина могут быть внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Получение такого статуса, вероятно, привлечёт международное внимание, а также ещё больше туристов.

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