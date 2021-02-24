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В Канаде появился снежный лабиринт рекордных размеров

В Канаде появился снежный лабиринт рекордных размеров

Канадские фермеры построили огромный снежный лабиринт с учётом необходимости соблюдения соцдистанции. Этот зимний аттракцион стал почти..

Дата загрузки: 2021-02-24

Канадские фермеры построили огромный снежный лабиринт с учётом необходимости соблюдения соцдистанции. Этот зимний аттракцион стал почти в два раза больше того, который канадцы сделали в 2019 году. Тогда его занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
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