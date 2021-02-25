В России открылся туристический маршрут, проходящий по последнему пути семьи Романовых

На Урале запустили железнодорожный тур «Императорский маршрут», который охватывает Екатеринбург и Алапаевск. Экскурсия рассказывает о последних..

На Урале запустили железнодорожный тур «Императорский маршрут», который охватывает Екатеринбург и Алапаевск. Экскурсия рассказывает о последних месяцах жизни членов дома Романовых.

Семью Николая II до расстрела держали в Екатеринбурге. А некоторых князей императорской крови доставили в Алапаевск.

[Евгения Белецкая, экскурсовод]:

«В 18-м году была арестована вся императорская семья, включая всех князей императорской крови. И Елизавета Фёдоровна попала в Алапаевск вместе с князьями императорской крови Константиновичами. Это почти вся ветвь Константиновичей оказалась в конце своего жизненного пути в Алапаевске».

В Алапаевске узников держали в «Напольной школе», которая несколько лет назад стала музеем. Посещение этого места входит в туристический маршрут. Путешественников также отвозят к месту казни сестры императрицы – Елизаветы Фёдоровны, и князей. Их бросили в заброшенную шахту за городом.

[отец Серафим]:

«Именно здесь, на этом месте, в ночь на 18 июля 1918 года были скинуты живьём восемь человек, о которых вам сегодня рассказывали. Это великая княгиня Елизавета Фёдоровна – старшая сестра царицы Александры, её помощница инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, с ним управляющий его делами Фёдор Ремез, князья Константиновичи – Константин, Игорь, Иоанн, и князь Владимир Палей».

«Императорский маршрут» включает в себя обзорную экскурсию по Екатеринбургу и Алапаевску, посещение храмов, музеев и памятных мест.

[Кристина, туристка]:

«Очень понравилась поездка. Достаточно интересно, не устаёшь в дороге. Много того, что сейчас любит современная молодёжь, что касается интерактива, театральных постановок. Мне понравилось. Я бы ещё приехала с удовольствием».

В поезде есть вагон, где можно примерить одежду, подобную той, что носили в начале XX века.

[Мария, туристка]:

«Изначально я поскромничала. Посмотрела, что люди пробуют, примеряют, им нравится, и захотелось тоже немножечко влиться в этот образ».

Проект «Императорский маршрут» разработали к 100-летию со дня гибели императорской семьи. В его реализации участвуют 20 регионов России.

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